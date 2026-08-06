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2026 ÖZYES sınava giriş belgeleri yayımlandı! ÖSYM'den adaylara kritik uyarı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 ÖZYES sınava giriş belgeleri yayımlandı! ÖSYM'den adaylara kritik uyarı

2026-YKS kapsamında Spor Bilimleri için yapılacak ÖZYES öncesinde sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, belgelerini bugün saat 10.00'dan itibaren ÖSYM AİS üzerinden alabiliyor. Sınav günü belge ve kimlik şartı ile bina giriş kurallarına uymayan adaylar sınava alınmayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-YKS kapsamında gerçekleştirilecek Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı'na (ÖZYES) katılacak adaylar için beklenen duyuruyu yayımladı. Sınava girecek adayların bina ve salon atamaları tamamlanırken sınava giriş belgeleri de 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı.

Adaylar belgelerini ÖSYM AİS üzerinden alabiliyor. (A Haber Grafik Ekibi, ÖSYM ve A Haber)Adaylar belgelerini ÖSYM AİS üzerinden alabiliyor. (A Haber Grafik Ekibi, ÖSYM ve A Haber)

ÖZYES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖZYES'e başvuru yapan adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor. Belgede adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alıyor.

ÖSYM, adaylara ayrıca fiziki sınava giriş belgesi göndermeyecek. Bu nedenle belgenin sistem üzerinden alınması ve sınav günü adayın yanında bulunması zorunlu olacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

Bina ve salon atama işlemleri tamamlandı.Bina ve salon atama işlemleri tamamlandı.

BELGE ÜZERİNDE FOTOĞRAF BULUNMASI ŞART

Sınava giriş belgesinin en önemli unsurlarından biri adayın fotoğrafı. ÖSYM, yazıcıdan alınacak çıktıda fotoğrafın net şekilde görünmesi gerektiğini vurguluyor.

Belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısı kabul edilecek. Ancak belge üzerinde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, işaret ya da ekleme bulunmaması gerekiyor.

Belgenin çıktısının sınav günü yanında olması gerekiyor.Belgenin çıktısının sınav günü yanında olması gerekiyor.

SINAV GÜNÜ BU KURALLARA DİKKAT

ÖSYM'nin yayımladığı kurallara göre adayların, sınava giriş belgelerinde belirtilen gün ve saatte sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor. Belirtilen zamanda binaya gelmeyen adaylar sınava alınmayacak. Yoğunluk yaşanmaması için adayların sınav binasına en az 1 saat önce gelmeleri tavsiye edildi.

Sınav günü dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralandı:

  • Çanta getirmeyin.
  • Metal aksesuar içermeyen sade kıyafet tercih edin.
  • Yanınızda yalnızca şeffaf pet şişe içerisinde su bulundurun.
  • Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete getirmeyin. Bu malzemeler ÖSYM tarafından sağlanacak.

Kimlik belgesindeki fotoğrafın güncel olması gerekiyor.Kimlik belgesindeki fotoğrafın güncel olması gerekiyor.

GEÇERLİ KİMLİK BELGESİ OLMADAN SINAVA GİRİŞ YAPILAMAYACAK

Sınava giriş belgesinin yanında geçerli kimlik belgesi de adayların yanında bulunmak zorunda. ÖSYM'nin kabul ettiği belgeler şunlar:

  • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanı
  • Geçerlilik süresi devam eden pasaport
  • Pasaportu bulunmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC Kimlik Kartı
  • Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlara verilen Mavi/Pembe Kart

Sürücü belgesi, kurum kimlik kartı veya benzeri belgeler sınava giriş için geçerli sayılmayacak.

2026 ÖZYES sınavı 15-18 Ağustos'ta yapılacak.2026 ÖZYES sınavı 15-18 Ağustos'ta yapılacak.

2026 ÖZYES SINAVI 15-18 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

2026 ÖZYES, 15-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Adayların sınava gireceği gün, saat ve merkez bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanacak sınava giriş belgelerinde yer alacak.

ÖZYES SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN MERAK ETTİKLERİ

📄 ÖZYES Sınava Giriş Belgesi Nereden Alınır?
Belge, ÖSYM AİS sistemi üzerinden adayın T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alınabiliyor.
🖨️ Sınava Giriş Belgesinin Çıktısı Zorunlu mu?
Evet. Adayların, fotoğrafı görünen sınava giriş belgesinin çıktısını sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
🪪 Sürücü Belgesiyle Sınava Girilebilir mi?
Hayır. ÖSYM, sürücü belgesini sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul etmiyor.

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