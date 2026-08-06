2026-YKS kapsamında Spor Bilimleri için yapılacak ÖZYES öncesinde sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, belgelerini bugün saat 10.00'dan itibaren ÖSYM AİS üzerinden alabiliyor. Sınav günü belge ve kimlik şartı ile bina giriş kurallarına uymayan adaylar sınava alınmayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-YKS kapsamında gerçekleştirilecek Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı'na (ÖZYES) katılacak adaylar için beklenen duyuruyu yayımladı. Sınava girecek adayların bina ve salon atamaları tamamlanırken sınava giriş belgeleri de 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı.

Adaylar belgelerini ÖSYM AİS üzerinden alabiliyor. (A Haber Grafik Ekibi, ÖSYM ve A Haber) ÖZYES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? ÖZYES'e başvuru yapan adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor. Belgede adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alıyor. ÖSYM, adaylara ayrıca fiziki sınava giriş belgesi göndermeyecek. Bu nedenle belgenin sistem üzerinden alınması ve sınav günü adayın yanında bulunması zorunlu olacak. SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN