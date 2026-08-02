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2026 ALES/2 hakkında merak edilenler: Sonuç tarihi, soru kitapçığı ve cevap anahtarı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 ALES/2 hakkında merak edilenler: Sonuç tarihi, soru kitapçığı ve cevap anahtarı

2026-ALES/2 bugün saat 10.15'te başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 81 ilde düzenlenen sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Toplam 100 sorunun yöneltildiği ALES/2'de adaylara 150 dakika süre verildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) bugün saat 10.15'te başladı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yöneltiliyor. Adaylar, soruları yanıtlamak için 150 dakika süreye sahip olacak. Sınav saat 12.45'te sona erecek.

2026 ALES/2 hakkında merak edilenler: Sonuç tarihi, soru kitapçığı ve cevap anahtarı - 1

ALES/2 BAŞLADI

2026-ALES/2 bugün saat 10.15'te başladı. ÖSYM'nin sınav giriş kuralları kapsamında adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Kimlik ve sınava giriş belgeleriyle sınav merkezlerine zamanında gelen adaylar, salonlara yerleşerek sınava katıldı.

Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan 100 soruluk sınavda 150 dakika verilirken, ek süre hakkı bulunan engelli adaylar 30 dakika daha kullanabilecek.Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan 100 soruluk sınavda 150 dakika verilirken, ek süre hakkı bulunan engelli adaylar 30 dakika daha kullanabilecek.

100 SORU İÇİN 150 DAKİKA

Sınavda sayısal ve sözel testlerden 50'şer olmak üzere toplam 100 soru yer alıyor. Adaylara soruları yanıtlamaları için 150 dakika süre verilecek. Ek süre hakkı tanınan engelli adaylar ise 30 dakika ilave süre kullanabilecek.

(Görsel: AA)(Görsel: AA)

ALES ADAYLARINA VE GÖZETMENLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) katılan adaylar ile sınav görevlileri için sağlanan ücretsiz toplu ulaşım uygulaması sürüyor.

Uygulama kapsamında, sınavın tamamlanmasının ardından 2 saat boyunca entegrasyona dahil tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanılabilecek. Adaylar ve sınav görevlileri, sınav giriş veya görevli belgelerini ibraz ederek ücretsiz ulaşım hakkından faydalanabilecek.

ALES/2 organizasyonuna 152 bin 449 aday katılırken, 395 bina ve 5 bin 895 salonda emniyet görevlileri dahil 20 bin 682 personel görev alıyor.ALES/2 organizasyonuna 152 bin 449 aday katılırken, 395 bina ve 5 bin 895 salonda emniyet görevlileri dahil 20 bin 682 personel görev alıyor.

152 BİN 449 ADAY BAŞVURDU

ÖSYM verilerine göre 2026-ALES/2'ye 152 bin 449 aday başvurdu. Sınav organizasyonunda emniyet görevlileri dahil 20 bin 682 personel görev yapıyor.

Sınava 643 engelli adayın girmesi bekleniyordu. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından oluşan bin 268 aday sınav ücretinden muaf tutuldu. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 57 bina da organizasyon kapsamında kullanılıyor.

ÖSYM takvimine göre ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026’da erişime açılacak.ÖSYM takvimine göre ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026’da erişime açılacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını, açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Öte yandan, 2026-ALES/2 kapsamında alınacak puanlar sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyacak. Bu puanlar, ilgili süre boyunca akademik personel alımları ile lisansüstü eğitim başvurularında kullanılabilecek.

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