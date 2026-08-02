2026 ALES/2 hakkında merak edilenler: Sonuç tarihi, soru kitapçığı ve cevap anahtarı
2026-ALES/2 bugün saat 10.15'te başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 81 ilde düzenlenen sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Toplam 100 sorunun yöneltildiği ALES/2'de adaylara 150 dakika süre verildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) bugün saat 10.15'te başladı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yöneltiliyor. Adaylar, soruları yanıtlamak için 150 dakika süreye sahip olacak. Sınav saat 12.45'te sona erecek.
ALES/2 BAŞLADI
2026-ALES/2 bugün saat 10.15'te başladı. ÖSYM'nin sınav giriş kuralları kapsamında adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Kimlik ve sınava giriş belgeleriyle sınav merkezlerine zamanında gelen adaylar, salonlara yerleşerek sınava katıldı.
100 SORU İÇİN 150 DAKİKA
Sınavda sayısal ve sözel testlerden 50'şer olmak üzere toplam 100 soru yer alıyor. Adaylara soruları yanıtlamaları için 150 dakika süre verilecek. Ek süre hakkı tanınan engelli adaylar ise 30 dakika ilave süre kullanabilecek.