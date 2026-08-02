(Görsel: AA) ALES ADAYLARINA VE GÖZETMENLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) katılan adaylar ile sınav görevlileri için sağlanan ücretsiz toplu ulaşım uygulaması sürüyor. Uygulama kapsamında, sınavın tamamlanmasının ardından 2 saat boyunca entegrasyona dahil tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanılabilecek. Adaylar ve sınav görevlileri, sınav giriş veya görevli belgelerini ibraz ederek ücretsiz ulaşım hakkından faydalanabilecek.

ALES/2 organizasyonuna 152 bin 449 aday katılırken, 395 bina ve 5 bin 895 salonda emniyet görevlileri dahil 20 bin 682 personel görev alıyor. 152 BİN 449 ADAY BAŞVURDU ÖSYM verilerine göre 2026-ALES/2'ye 152 bin 449 aday başvurdu. Sınav organizasyonunda emniyet görevlileri dahil 20 bin 682 personel görev yapıyor. Sınava 643 engelli adayın girmesi bekleniyordu. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından oluşan bin 268 aday sınav ücretinden muaf tutuldu. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 57 bina da organizasyon kapsamında kullanılıyor.