2026 ÖZYES başvuruları sona erdi: Geç başvuru 30 Temmuz’da alınacak
2026 ÖZYES normal başvuru süreci 28 Temmuz saat 23.59’da tamamlandı. Başvuru kaydı oluşturan adaylar 2 bin 250 TL’lik sınav ücretini bugün yatırabilecek. Banka şubelerinde ödeme mesai bitiminde, kart, ATM ve online bankacılık işlemleri ise saat 23.59’da sona erecek. Süreyi kaçıranlar 30 Temmuz’da yüzde 50 artırımlı ücretle geç başvuru yapabilecek.
ÖSYM'nin spor bilimleri programlarına merkezi yerleştirme amacıyla düzenlediği 2026 ÖZYES'te normal başvuru ekranı kapandı. Başvuru bilgilerini süresi içinde sisteme kaydeden adayların işlemlerinin geçerli sayılması için 2 bin 250 TL tutarındaki sınav ücretini 29 Temmuz bugün tamamlaması gerekiyor.
Ücretini süresinde yatırmayan adayların başvuru kayıtları geçersiz sayılacak. Normal başvuruyu kaçıran adaylara ise 30 Temmuz'da yüzde 50 artırımlı ücretle bir günlük geç başvuru hakkı verilecek.
ÖZYES NORMAL BAŞVURU EKRANI KAPANDI
2026 ÖZYES normal başvuruları 23 Temmuz saat 14.30'da başladı ve 28 Temmuz 2026 saat 23.59 itibarıyla sona erdi. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirdi.
Başvuru bilgilerinin sisteme kaydedilmesi tek başına yeterli olmuyor. Adayların başvurularının tamamlanması için sınav ücretini belirlenen ödeme süresi içinde yatırması gerekiyor.
SINAV ÜCRETİ İÇİN SON GÜN 29 TEMMUZ
Normal başvuru döneminde işlem yapan adaylar için 2 bin 250 TL tutarındaki sınav ücretinin son ödeme tarihi 29 Temmuz 2026 olarak belirlendi.
Banka şubelerinden yapılacak ödemeler mesai saati bitiminde sona eriyor. ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi, banka ATM'leri ve online bankacılık kanalları üzerinden yapılacak ödemeler ise saat 23.59'a kadar devam ediyor.
Ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.
GEÇ BAŞVURU 30 TEMMUZ'DA ALINACAK
Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, 30 Temmuz 2026 tarihinde geç başvuru yapabilecek. Geç başvuru işlemleri yalnızca bu tarihte gerçekleştirilecek ve saat 23.59'da sona erecek.
Geç başvuru ücretleri normal sınav ücretine göre yüzde 50 artırımlı olarak tahsil ediliyor. Geç başvuru ücretinin aynı gün içinde yalnızca ÖSYM'nin e-İŞLEMLER bölümündeki "ÖDEMELER" alanından kredi kartı veya banka kartıyla yatırılması gerekiyor.
Banka şubelerinden ödeme kabul edilmiyor. Başvurusunu yaptığı halde ücreti aynı gün yatırmayan adayların kayıtları sistemden siliniyor.
GEÇ BAŞVURULAR AİS ÜZERİNDEN YAPILACAK
Adaylar 30 Temmuz'daki geç başvuru işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak tamamlayabilecek.
İşlemler, AİS internet adresinin yanı sıra ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek.
BAŞVURU BİLGİLERİ VE SINAV KOŞULLARI ÖZYES KILAVUZU'NDA YER ALIYOR
Sınava ilişkin uygulama esasları ve başvuru sürecinin ayrıntıları, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu'nda bulunuyor. Sınava başvuruda şu şartlar aranıyor:
- TYT puanı şartı: 2026-YKS'de hesaplanmış 100 ve üzeri TYT puanı bulunan adaylar başvuru yapabiliyor.
- Spor programları için zorunluluk: Spor bilimleri alanındaki özel yetenek programlarında okumak isteyen adayların ÖZYES'e başvurması ve sınava girmesi gerekiyor.
- Engelli adaylar: Engelli kontenjanından yararlanmak isteyen adayların da 2026 ÖZYES'e katılması zorunlu tutuluyor.
- 2025 TYT puanı geçerliliği: Yönetmelik kapsamındaki engelli adaylar, 2025-YKS'de aldıkları 100 ve üzeri TYT puanını 2026 ÖZYES başvurusunda kullanabiliyor.
- Mavi Kart ve KKTC adayları: Mavi Kart sahipleri, KKTC uyruklular ve Bulgaristan'dan göç eden Türk soylu adaylar sınava başvurabiliyor.
- Yabancı uyruklu adaylar: Türkiye'deki ortaöğretim kurumlarına 2026 itibarıyla kayıt yaptıran veya bu kurumlardan mezun olan yabancı uyruklular, kılavuzdaki istisnalar dışında başvuru yapabiliyor.
- Merkezî yerleştirmeye katılacak adaylar: YKS tercihleriyle ön lisans veya lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar da ÖZYES'e başvurabiliyor.
- Millî sporcular: A, B veya C sınıfı Millî Sporcu Belgesi bulunan ve derece elde eden adaylar, belirlenen şartları sağlayarak spor alanındaki programlar için ayrıca başvuru yapabiliyor.
ÖSYM, sınava başvuracak adayların işlem yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemesini ve kurumun yayımladığı yeni duyuruları takip etmesini istiyor.
2026 ÖZYES SINAVI 15-18 AĞUSTOS'TA YAPILACAK
2026 ÖZYES, 15-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Adayların sınava gireceği gün, saat ve merkez bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanacak sınava giriş belgelerinde yer alacak.