ÖSYM'nin spor bilimleri programlarına merkezi yerleştirme amacıyla düzenlediği 2026 ÖZYES'te normal başvuru ekranı kapandı. Başvuru bilgilerini süresi içinde sisteme kaydeden adayların işlemlerinin geçerli sayılması için 2 bin 250 TL tutarındaki sınav ücretini 29 Temmuz bugün tamamlaması gerekiyor.

Ücretini süresinde yatırmayan adayların başvuru kayıtları geçersiz sayılacak. Normal başvuruyu kaçıran adaylara ise 30 Temmuz'da yüzde 50 artırımlı ücretle bir günlük geç başvuru hakkı verilecek.

2026 ÖZYES normal başvuru dönemi sona erdi. Geç başvuru 30 Temmuz'da alınacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

ÖZYES NORMAL BAŞVURU EKRANI KAPANDI

2026 ÖZYES normal başvuruları 23 Temmuz saat 14.30'da başladı ve 28 Temmuz 2026 saat 23.59 itibarıyla sona erdi. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirdi.

Başvuru bilgilerinin sisteme kaydedilmesi tek başına yeterli olmuyor. Adayların başvurularının tamamlanması için sınav ücretini belirlenen ödeme süresi içinde yatırması gerekiyor.

SINAV ÜCRETİ İÇİN SON GÜN 29 TEMMUZ

Normal başvuru döneminde işlem yapan adaylar için 2 bin 250 TL tutarındaki sınav ücretinin son ödeme tarihi 29 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Banka şubelerinden yapılacak ödemeler mesai saati bitiminde sona eriyor. ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi, banka ATM'leri ve online bankacılık kanalları üzerinden yapılacak ödemeler ise saat 23.59'a kadar devam ediyor.

Ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.