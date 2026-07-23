ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı! Adaylar belgelerini nasıl alacak?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılacağı 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/2) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava başvuran adayların bina ve salon atamalarının tamamlandığını bildirirken, sınav günü uygulanacak kurallara ilişkin önemli bir uyarıda da bulundu.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini gösteren sınav giriş belgelerine ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Sınava girişte saat 10.00 kuralı uygulanmaya devam edecek.

SINAV GÜNÜ İÇİN KRİTİK SAAT UYARISI

2026-ALES/2, 2 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM, sınav günü adayların mağduriyet yaşamaması için önemli bir hatırlatma yaptı.

Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınav merkezine erken gidilmesi ve kimlik ile sınav giriş belgesinin önceden kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.