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ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı! Adaylar belgelerini nasıl alacak?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı! Adaylar belgelerini nasıl alacak?

2026-ALES/2'ye katılacak adayların merakla beklediği sınav giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM, adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerinin erişime açıldığını duyurdu. Sınav günü uygulanacak giriş saati kuralı da hatırlatıldı. Adayların belge kontrolünü son güne bırakmaması önem taşıyor.

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılacağı 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/2) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava başvuran adayların bina ve salon atamalarının tamamlandığını bildirirken, sınav günü uygulanacak kurallara ilişkin önemli bir uyarıda da bulundu.

ÖSYM, 2026 ALES/2 sınav giriş belgelerini erişime açtı. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşivi)ÖSYM, 2026 ALES/2 sınav giriş belgelerini erişime açtı. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşivi)

SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini gösteren sınav giriş belgelerine ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Belgeyi görüntülemek isteyen adayların;

  • T.C. kimlik numaraları,
  • Aday şifreleri

ile Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmaları gerekiyor.

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Sınava girişte saat 10.00 kuralı uygulanmaya devam edecek.Sınava girişte saat 10.00 kuralı uygulanmaya devam edecek.

SINAV GÜNÜ İÇİN KRİTİK SAAT UYARISI

2026-ALES/2, 2 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM, sınav günü adayların mağduriyet yaşamaması için önemli bir hatırlatma yaptı.

Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınav merkezine erken gidilmesi ve kimlik ile sınav giriş belgesinin önceden kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.

2026 ALES/2, 2 Ağustos Pazar günü uygulanacak.2026 ALES/2, 2 Ağustos Pazar günü uygulanacak.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik kariyer hedefleyen adayların katılacağı 2026-ALES/2, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav 10.15'te başlayacak. ÖSYM'nin uyguladığı sınav kuralları gereği, adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecek.

ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını, açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Öte yandan, 2026-ALES/2 kapsamında alınacak puanlar sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyacak. Bu puanlar, ilgili süre boyunca akademik personel alımları ile lisansüstü eğitim başvurularında kullanılabilecek.

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