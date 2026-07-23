ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı! Adaylar belgelerini nasıl alacak?
2026-ALES/2'ye katılacak adayların merakla beklediği sınav giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM, adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerinin erişime açıldığını duyurdu. Sınav günü uygulanacak giriş saati kuralı da hatırlatıldı. Adayların belge kontrolünü son güne bırakmaması önem taşıyor.
Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılacağı 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/2) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava başvuran adayların bina ve salon atamalarının tamamlandığını bildirirken, sınav günü uygulanacak kurallara ilişkin önemli bir uyarıda da bulundu.
SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini gösteren sınav giriş belgelerine ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden ulaşabilecek.
Belgeyi görüntülemek isteyen adayların;
- T.C. kimlik numaraları,
- Aday şifreleri
ile Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmaları gerekiyor.
SINAV GÜNÜ İÇİN KRİTİK SAAT UYARISI
2026-ALES/2, 2 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM, sınav günü adayların mağduriyet yaşamaması için önemli bir hatırlatma yaptı.
Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınav merkezine erken gidilmesi ve kimlik ile sınav giriş belgesinin önceden kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.