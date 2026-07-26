2026 MEB-AGS ve ÖABT tamamlandı! Gözler sonuç tarihinde

Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisine giriş sürecindeki 2026 MEB-AGS ve ÖABT oturumları bugün gerçekleştirildi. Sabah oturumunda uygulanan AGS'nin ardından günün ikinci oturumu olan ÖABT de tamamlandı. Adaylar kendi alanlarına göre sınava katıldı.

2026 MEB-AGS ve ÖABT oturumları tamamlandı. Her iki oturum için de sınav binalarına girişler sona ererken, adaylar sınavlarını tamamladı. Sınav sonuçları ise 26 Ağustos'ta açıklanacak.