ÖSYM DGS giriş belgesi sorgulama ekranı: 2026 DGS ne zaman, saat kaçta?

2026 Dikey Geçiş Sınavı için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor. İşte 2026 DGS sınav tarihi, giriş belgesi sorgulama adımları ve sınav günü gerekli belgeler...

2026 DGS'ye katılacak adayların sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınav merkezi ve salon bilgilerini içeren belge, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle alınabiliyor. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için giriş belgesini önceden kontrol ederek çıktısını hazırlaması önem taşıyor.

ÖSYM, 2026 DGS'ye katılacak adayların sınav merkezi ve salon bilgilerini erişime açtı. (Görsel: ÖSYM)

DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı kapsamında adayların bina ve salon atama işlemlerini tamamladı. Bununla birlikte DGS sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

Adaylar, sınava girecekleri merkez, bina, salon ve sıra numarası bilgilerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Sınav giriş belgesi, sınav gününe kadar sistem üzerinden görüntülenebilecek.

Adaylar, DGS sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyip çıktı alabiliyor. (Görsel: A Haber)

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav giriş belgesini görüntülemek isteyen adaylar şu adımları izleyebilir:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapın.

T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle oturum açın.

"2026-DGS Sınava Giriş Belgesi Dökümü" ekranını seçin.

Sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerini kontrol edin.

Belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısını alın.

Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM takvimine göre 19 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak. (Foto: A Haber)

2026 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı, 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınava katılacak adayların, sınav saatinden önce belirtilen binada hazır bulunmaları gerekiyor. Geç kalan adaylar, ÖSYM'nin sınav uygulama kuralları doğrultusunda sınav binalarına alınmayacak.

Sınav günü yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için belge üzerindeki bilgilerin önceden kontrol edilmesi öneriliyor.

Sınav günü aksaklık yaşamamak için adayların sınav yeri, bina bilgisi ve gerekli belgelerini önceden kontrol etmeleri öneriliyor. (Foto: A Haber)

SINAV GÜNÜ ADAYLARIN YANINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

Sınav binasına girişte adayların aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurması zorunlu:

Fotoğraflı DGS sınav giriş belgesi

Geçerli kimlik belgesi

Kimlik belgesi olarak; T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, geçerlilik süresi devam eden pasaport veya fotoğraflı sürücü belgesi kabul ediliyor. Kimlik belgesi ya da sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınav binalarına alınmayacak.