CANLI YAYIN

2026 TUS ile STS Tıp 2. dönem başvuruları başladı: AİS ekranı, kılavuz ve sınav takvimi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
2026 TUS ile STS Tıp 2. dönem başvuruları başladı: AİS ekranı, kılavuz ve sınav takvimi

2026 TUS 2. Dönem ile STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuru süreci başladı. Adaylar başvurularını 16 Temmuz'a kadar ÖSYM AİS, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. Süreci kaçıranlar için geç başvuru tarihi de açıklandı. İşte sınav ücreti ve oturum saatleri...

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile Seviye Tespit Sınavı (STS) Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları erişime açıldı. Başvuru işlemleri 8-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılırken, sınavlar 23 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için adayların hem kayıt işlemlerini hem de sınav ücretini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

2026 yılı 2. dönem TUS ve STS başvuruları başladı. (Görsel: A Haber)2026 yılı 2. dönem TUS ve STS başvuruları başladı. (Görsel: A Haber)

2026 TUS VE STS TIP BAŞVURULARI BAŞLADI

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları 8 Temmuz'da başladı ve 16 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Bu süre içinde başvurusunu tamamlayamayan adaylar ise yalnızca 24 Temmuz 2026 tarihinde geç başvuru hakkından yararlanabilecek.

Başvurular AİS, mobil uygulama ve başvuru merkezlerinden yapılıyor. (Foto: A Haber)Başvurular AİS, mobil uygulama ve başvuru merkezlerinden yapılıyor. (Foto: A Haber)

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri üzerinden gerçekleştirebiliyor. İnternet üzerinden başvuru yapacak adayların sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.

Başvuru tamamlanmadan önce kimlik, eğitim ve iletişim bilgilerinin güncelliği ile seçilen sınav merkezi ve oturum bilgilerinin dikkatle kontrol edilmesi önem taşıyor.

2026 TUS VE STS TIP 2. DÖNEM BAŞVURU EKRANI

2026 TUS ve STS başvuru ücreti, ÖSYM'nin belirlediği ödeme kanalları üzerinden yatırılıyor. (Foto: A Haber)2026 TUS ve STS başvuru ücreti, ÖSYM'nin belirlediği ödeme kanalları üzerinden yatırılıyor. (Foto: A Haber)

TUS VE STS TIP BAŞVURU ÜCRETİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

2026 TUS 2. Dönem ile STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları için başvuru ücreti 2.500 TL olarak belirlendi. Adaylar ödemelerini, başvuru kılavuzunda belirtilen bankalar aracılığıyla, internet bankacılığı üzerinden veya ÖSYM'nin e-İşlemler > Ödemeler sistemi üzerinden kredi ya da banka kartıyla süresi içinde gerçekleştirebilecek.

Banka şubesinden ödeme yapacak adayların T.C. Kimlik/Y.U. numaralarını doğru bildirmeleri, dekont üzerindeki kimlik bilgileri ile sınav adını kontrol ederek dekontu saklamaları gerekiyor.

TUS ve STS Tıp 2. Dönem sınavları 23 Ağustos 2026'da iki oturum halinde uygulanacak. (Foto: A Haber)TUS ve STS Tıp 2. Dönem sınavları 23 Ağustos 2026'da iki oturum halinde uygulanacak. (Foto: A Haber)

TUS VE STS TIP SINAVLARI 23 AĞUSTOS'TA UYGULANACAK

2026 TUS 2. Dönem ile 2026 STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları 23 Ağustos 2026 Pazar günü yapılacak.

Sınav günü sabah oturumları için saat 10.00'dan, öğleden sonraki oturumlar için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına aday kabul edilmeyecek. Bu nedenle adayların sınav giriş belgelerinde yer alan bina, salon ve saat bilgilerini önceden kontrol ederek sınav merkezinde zamanında hazır bulunmaları gerekiyor.

TUS VE STS TIP OTURUM SAATLERİ İLE SINAV SÜRESİ

Sınav Oturum Tarih Başlangıç Saati Süre
2026 TUS 2. Dönem Temel Tıp Bilimleri Testi 23 Ağustos 2026 10.15 135 dakika
2026 TUS 2. Dönem Klinik Tıp Bilimleri Testi 23 Ağustos 2026 14.45 135 dakika
2026 STS Tıp 2. Dönem 1. Aşama 23 Ağustos 2026 10.15 135 dakika
2026 STS Tıp 2. Dönem 2. Aşama 23 Ağustos 2026 14.45 135 dakika

Eksik ödeme, yanlış sınav seçimi ve bilgi kontrolünün yapılmaması başvurularda en sık görülen hatalar arasında yer alıyor. (Foto: A Haber)Eksik ödeme, yanlış sınav seçimi ve bilgi kontrolünün yapılmaması başvurularda en sık görülen hatalar arasında yer alıyor. (Foto: A Haber)

BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT

Başvuru sürecinde yaşanan sorunların önemli bölümü, son kontrol yapılmadan tamamlanan işlemlerden kaynaklanıyor.

En sık karşılaşılan hatalar arasında sınav ücretinin yatırılmaması, yanlış sınavın seçilmesi, sınav merkezi bilgilerinin kontrol edilmemesi, güncel olmayan iletişim bilgileriyle başvuru yapılması ve kılavuzdaki özel koşulların okunmadan işlemin tamamlanması bulunuyor.

Başvurunun ardından AİS sistemine yeniden giriş yapılarak kayıt ve ödeme bilgilerinin eksiksiz şekilde sisteme işlendiğinin doğrulanması, başvurunun geçerliliği açısından önem taşıyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın