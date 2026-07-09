2026 TUS ile STS Tıp 2. dönem başvuruları başladı: AİS ekranı, kılavuz ve sınav takvimi
2026 TUS 2. Dönem ile STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuru süreci başladı. Adaylar başvurularını 16 Temmuz'a kadar ÖSYM AİS, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. Süreci kaçıranlar için geç başvuru tarihi de açıklandı. İşte sınav ücreti ve oturum saatleri...
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile Seviye Tespit Sınavı (STS) Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları erişime açıldı. Başvuru işlemleri 8-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılırken, sınavlar 23 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için adayların hem kayıt işlemlerini hem de sınav ücretini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.
2026 TUS VE STS TIP BAŞVURULARI BAŞLADI
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları 8 Temmuz'da başladı ve 16 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Bu süre içinde başvurusunu tamamlayamayan adaylar ise yalnızca 24 Temmuz 2026 tarihinde geç başvuru hakkından yararlanabilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri üzerinden gerçekleştirebiliyor. İnternet üzerinden başvuru yapacak adayların sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.
Başvuru tamamlanmadan önce kimlik, eğitim ve iletişim bilgilerinin güncelliği ile seçilen sınav merkezi ve oturum bilgilerinin dikkatle kontrol edilmesi önem taşıyor.