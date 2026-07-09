2026 TUS ile STS Tıp 2. dönem başvuruları başladı: AİS ekranı, kılavuz ve sınav takvimi

2026 TUS ve STS başvuru ücreti, ÖSYM'nin belirlediği ödeme kanalları üzerinden yatırılıyor. (Foto: A Haber)

TUS VE STS TIP BAŞVURU ÜCRETİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

2026 TUS 2. Dönem ile STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları için başvuru ücreti 2.500 TL olarak belirlendi. Adaylar ödemelerini, başvuru kılavuzunda belirtilen bankalar aracılığıyla, internet bankacılığı üzerinden veya ÖSYM'nin e-İşlemler > Ödemeler sistemi üzerinden kredi ya da banka kartıyla süresi içinde gerçekleştirebilecek.

Banka şubesinden ödeme yapacak adayların T.C. Kimlik/Y.U. numaralarını doğru bildirmeleri, dekont üzerindeki kimlik bilgileri ile sınav adını kontrol ederek dekontu saklamaları gerekiyor.