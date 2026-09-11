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2026 KPSS Alan Bilgisi'nde 3. oturum heyecanı: İşletme, Muhasebe ve İstatistikte kaç soru var?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 KPSS Alan Bilgisi'nde 3. oturum heyecanı: İşletme, Muhasebe ve İstatistikte kaç soru var?

2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında maraton bugün yapılacak üçüncü ve son oturumla tamamlanacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerini yanıtlayacak adaylar saat 10.15'te sınav heyecanı yaşayacak. Toplam 120 sorunun yer alacağı oturumda adaylara 160 dakika süre verilecek. Sınav binalarına girişler saat 10.00'da sona erecek, KPSS Alan Bilgisi sonuçları ise 7 Ekim 2026'da açıklanacak.

ÖSYM tarafından 12-13 Eylül tarihlerinde üç oturum halinde uygulanan 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında son aşamaya gelindi. Cumartesi günü ilk iki oturumu tamamlayan adaylar, bugün İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin uygulanacağı üçüncü ve son oturuma katılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda toplam 120 soru yer alacak ve adaylara 160 dakika süre verilecek.

2026 KPSS Alan Bilgisi sınavında Hukuk, İktisat ve Maliye testlerinin uygulandığı ikinci oturum saat 17.15’te sona erdi. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)2026 KPSS Alan Bilgisi sınavında Hukuk, İktisat ve Maliye testlerinin uygulandığı ikinci oturum saat 17.15’te sona erdi. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

KPSS ALAN BİLGİSİ'NDE İLK İKİ OTURUM TAMAMLANDI

2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavının cumartesi günü gerçekleştirilen ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylara verilen 150 dakikalık sürenin ardından sınav saat 12.45'te tamamlandı.

Sabah oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testleri uygulandı. İlk oturuma 56 bin 575 aday başvurdu.

Günün ikinci oturumu ise saat 14.45'te başladı. Hukuk, İktisat ve Maliye testlerini yanıtlayan adaylara toplam 150 dakika süre verildi. 84 bin 944 adayın başvurduğu ikinci oturum saat 17.15'te sona erdi.

KPSS Alan Bilgisi’nin Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerinden oluşan ilk oturum tamamlandı.KPSS Alan Bilgisi’nin Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerinden oluşan ilk oturum tamamlandı.

2026 KPSS'DE SON OTURUM SAAT 10.15'TE BAŞLAYACAK

KPSS Alan Bilgisi maratonunun üçüncü ve son oturumu bugün gerçekleştirilecek. İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin uygulanacağı sınav saat 10.15'te başlayacak.

Adayların sınav binalarına giriş işlemlerini saat 10.00'a kadar tamamlaması gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.

2026 KPSS Alan Bilgisi’nin İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerini kapsayan üçüncü ve son oturumu 13 Eylül Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.2026 KPSS Alan Bilgisi’nin İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerini kapsayan üçüncü ve son oturumu 13 Eylül Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.

İŞLETME, MUHASEBE VE İSTATİSTİKTE KAÇ SORU VAR?

Üçüncü oturumda İşletme, Muhasebe ve İstatistik olmak üzere üç ayrı test uygulanacak. Her testte 40 çoktan seçmeli soru yer alacak.

Buna göre İşletme testinde 40, Muhasebe testinde 40 ve İstatistik testinde 40 olmak üzere adaylara toplam 120 soru yöneltilecek.

KPSS’nin son oturumuna katılacak adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.KPSS’nin son oturumuna katılacak adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS 3. OTURUM KAÇ DAKİKA, SAAT KAÇTA BİTECEK?

İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin uygulanacağı üçüncü oturumda adaylara 160 dakika süre verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav, saat 12.55'te sona erecek.

Alan Bilgisi sınavlarında İstatistik testi için 60 dakika, diğer testlerin her biri için 50 dakika süre uygulanıyor.

KPSS adaylarının kimlik işlemlerini yapabilmesi için sınav merkezlerindeki nüfus müdürlükleri pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek.KPSS adaylarının kimlik işlemlerini yapabilmesi için sınav merkezlerindeki nüfus müdürlükleri pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ PAZAR GÜNÜ DE AÇIK

Sınav merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki nüfus müdürlükleri, KPSS adaylarının kimlik işlemlerini gerçekleştirebilmesi için 13 Eylül Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kartında kimlik numarası ile fotoğrafı yer almayan adaylar işlemlerini randevu almadan gerçekleştirebilecek.

Adayların bina ve salon bilgilerini içeren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden erişilebiliyor. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylara sınavlarda 30 dakika ilave süre tanınıyor.

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI 7 EKİM'DE AÇIKLANACAK

ÖSYM takvimine göre üç oturumdan oluşan 2026-KPSS Alan Bilgisi sınavının sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak. KPSS sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.

ALAN BİLGİSİ OTURUMLARINA 201 BİN 203 BAŞVURU GELDİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un verdiği bilgilere göre KPSS Alan Bilgisi oturumlarına toplam 201 bin 203 başvuru yapıldı. Birinci oturuma 56 bin 575, ikinci oturuma 84 bin 944, üçüncü oturuma ise 59 bin 684 aday başvurdu.

#KPSS Alan Bilgisi #Ösym
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