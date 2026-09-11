2026 KPSS Alan Bilgisi’nin İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerini kapsayan üçüncü ve son oturumu 13 Eylül Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. İŞLETME, MUHASEBE VE İSTATİSTİKTE KAÇ SORU VAR? Üçüncü oturumda İşletme, Muhasebe ve İstatistik olmak üzere üç ayrı test uygulanacak. Her testte 40 çoktan seçmeli soru yer alacak. Buna göre İşletme testinde 40, Muhasebe testinde 40 ve İstatistik testinde 40 olmak üzere adaylara toplam 120 soru yöneltilecek.

KPSS’nin son oturumuna katılacak adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. KPSS 3. OTURUM KAÇ DAKİKA, SAAT KAÇTA BİTECEK? İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin uygulanacağı üçüncü oturumda adaylara 160 dakika süre verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav, saat 12.55'te sona erecek. Alan Bilgisi sınavlarında İstatistik testi için 60 dakika, diğer testlerin her biri için 50 dakika süre uygulanıyor.

KPSS adaylarının kimlik işlemlerini yapabilmesi için sınav merkezlerindeki nüfus müdürlükleri pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek. NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ PAZAR GÜNÜ DE AÇIK Sınav merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki nüfus müdürlükleri, KPSS adaylarının kimlik işlemlerini gerçekleştirebilmesi için 13 Eylül Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kartında kimlik numarası ile fotoğrafı yer almayan adaylar işlemlerini randevu almadan gerçekleştirebilecek. Adayların bina ve salon bilgilerini içeren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden erişilebiliyor. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylara sınavlarda 30 dakika ilave süre tanınıyor.