2026 KPSS Alan Bilgisi'nde 3. oturum heyecanı: İşletme, Muhasebe ve İstatistikte kaç soru var?
2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında maraton bugün yapılacak üçüncü ve son oturumla tamamlanacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerini yanıtlayacak adaylar saat 10.15'te sınav heyecanı yaşayacak. Toplam 120 sorunun yer alacağı oturumda adaylara 160 dakika süre verilecek. Sınav binalarına girişler saat 10.00'da sona erecek, KPSS Alan Bilgisi sonuçları ise 7 Ekim 2026'da açıklanacak.
ÖSYM tarafından 12-13 Eylül tarihlerinde üç oturum halinde uygulanan 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında son aşamaya gelindi. Cumartesi günü ilk iki oturumu tamamlayan adaylar, bugün İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin uygulanacağı üçüncü ve son oturuma katılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda toplam 120 soru yer alacak ve adaylara 160 dakika süre verilecek.
KPSS ALAN BİLGİSİ'NDE İLK İKİ OTURUM TAMAMLANDI
2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavının cumartesi günü gerçekleştirilen ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylara verilen 150 dakikalık sürenin ardından sınav saat 12.45'te tamamlandı.
Sabah oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testleri uygulandı. İlk oturuma 56 bin 575 aday başvurdu.
Günün ikinci oturumu ise saat 14.45'te başladı. Hukuk, İktisat ve Maliye testlerini yanıtlayan adaylara toplam 150 dakika süre verildi. 84 bin 944 adayın başvurduğu ikinci oturum saat 17.15'te sona erdi.
2026 KPSS'DE SON OTURUM SAAT 10.15'TE BAŞLAYACAK
KPSS Alan Bilgisi maratonunun üçüncü ve son oturumu bugün gerçekleştirilecek. İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin uygulanacağı sınav saat 10.15'te başlayacak.
Adayların sınav binalarına giriş işlemlerini saat 10.00'a kadar tamamlaması gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.