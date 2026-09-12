YÖK, İran'daki tanınan yükseköğretim kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için düzenleme yaptı; 14-18 Eylül 2026'da yatay geçiş başvuruları alınacak, üniversiteler sonuçları 25 Eylül'e kadar açıklayacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İran-İsrail savaşı nedeniyle İran'daki üniversitelerde eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yeni bir düzenleme yaptı. Yükseköğretim Genel Kurulunun 27 Ağustos 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, İran'daki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin, belirlenen şartları taşımaları halinde Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş yapabilmesinin önü açıldı. Karar, 10 Eylül 2026 tarihinde tüm üniversitelere bildirildi. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi öncesinde İran'daki tanınan bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıran ve yatay geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler, 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Üniversiteler başvuru sonuçlarını 25 Eylül'e kadar açıklayacak. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları ise 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SINAV ŞARTI ARANACAK İran'daki örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin yatay geçiş başvuruları belirlenen kriterlere göre değerlendirilecek. Öğrencilerin, İran'daki programa kayıt oldukları yıl ÖSYS/YKS'ye girmiş olmaları gerekiyor. Başvurularda ilgili programın o yılki başarı sırası veya taban puanı dikkate alınacak. Özel yetenek programlarında ise ilgili yılda ilan edilen merkezi sınav puanı esas alınacak. İran'daki programlara SAT, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level, Uluslararası Bakalorya (IB), Avusturya Matura ve İtalya Maturita gibi uluslararası sınavlarla kayıt yaptıran öğrenciler de belirlenen şartları karşılamaları halinde başvuru yapabilecek. KONTENJANLARI ÜNİVERSİTELER BELİRLEYECEK Yatay geçiş kontenjanları, Türkiye'deki üniversiteler tarafından diploma programı bazında belirlenecek. Ortaöğretimini Türkiye'de tamamlayan öğrenciler için ayrılacak kontenjan, bir diploma programında sınıf ayrımı yapılmaksızın toplam kontenjanın yüzde 40'ını geçemeyecek. İran'da alınan ders ve kredilerin Türkiye'deki karşılığı ise öğrencinin geçiş yaptığı üniversitenin intibak komisyonu tarafından belirlenecek. Boş kalan kontenjanlar için yedek aday listeleri 30 Eylül'de, yedek adayların kesin kayıtları ise 1-2 Ekim'de yapılacak.

YATAY GEÇİŞ YAPAMAYANA ÖZEL ÖĞRENCİLİK İMKANI Yatay geçiş şartlarını karşılamayan ancak İran'daki tanınan bir yükseköğretim kurumunun örgün eğitim programına kayıtlı olan öğrenciler için de alternatif oluşturuldu. Bu öğrenciler, Türkiye'deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitimlerine devam edebilecek. Başvurularda öğrencinin programı, akademik durumu, kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre, İran'daki üniversitesinin onayı ve başvurulan üniversitenin akademik takvimi dikkate alınacak. Özel öğrenciler, eğitim aldıkları üniversitenin ders, sınav ve disiplin kurallarına tabi olacak. Öğrencilere aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren onaylı belge verilecek ancak özel öğrencilik kapsamında diploma veya unvan verilmeyecek. Özel öğrencilik başvuruları 1-2 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak.