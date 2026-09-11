2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı 12-13 Eylül'de üç oturumla gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden sınava giriş belgeleri erişime açılırken sonuçların 7 Ekim'de açıklanacağı duyuruldu. Toplam 201 bin 203 başvurunun alındığı sınavlar 30 ilde, 35 sınav merkezinde uygulanacak.

KPSS Alan Bilgisi sınavının ilk iki oturumu 12 Eylül Cumartesi günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı saat diliminde uygulanacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

KPSS ALAN BİLGİSİ İLK İKİ OTURUMU CUMARTESİ

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının ilk iki oturumu 12 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak birinci oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testleri uygulanacak. Adaylara 150 dakika süre verilecek ve sınav saat 12.45'te tamamlanacak.

İkinci oturum ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak. Hukuk, İktisat ve Maliye testlerinin yer aldığı sınav 150 dakika sürecek ve saat 17.15'te sona erecek.