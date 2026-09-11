2026-KPSS Alan Bilgisi 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek, geç girişler kabul edilmeyecek
ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarını 12-13 Eylül'de üç oturum halinde uygulayacak. Cumartesi günü sınavlar 10.15 ve 14.45'te, pazar günü ise 10.15'te başlayacak. Sabah oturumlarında 10.00'dan, öğleden sonra oturumunda 14.30'dan sonra adaylar binalara alınmayacak.
2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı 12-13 Eylül'de üç oturumla gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden sınava giriş belgeleri erişime açılırken sonuçların 7 Ekim'de açıklanacağı duyuruldu. Toplam 201 bin 203 başvurunun alındığı sınavlar 30 ilde, 35 sınav merkezinde uygulanacak.
KPSS ALAN BİLGİSİ İLK İKİ OTURUMU CUMARTESİ
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının ilk iki oturumu 12 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak birinci oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testleri uygulanacak. Adaylara 150 dakika süre verilecek ve sınav saat 12.45'te tamamlanacak.
İkinci oturum ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak. Hukuk, İktisat ve Maliye testlerinin yer aldığı sınav 150 dakika sürecek ve saat 17.15'te sona erecek.
ÜÇÜNCÜ OTURUM PAZAR GÜNÜ 10.15'TE
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Bu oturumda adaylar İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerini cevaplayacak. Sınav için 160 dakika süre tanınacak ve oturum saat 12.55'te bitecek.
Alan Bilgisi sınavlarında her testte 40 çoktan seçmeli soru yer alacak. İstatistik testi için 60 dakika, diğer testlerin her biri için 50 dakika süre verilecek.