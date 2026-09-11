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2026-KPSS Alan Bilgisi 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek, geç girişler kabul edilmeyecek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026-KPSS Alan Bilgisi 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek, geç girişler kabul edilmeyecek

ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarını 12-13 Eylül'de üç oturum halinde uygulayacak. Cumartesi günü sınavlar 10.15 ve 14.45'te, pazar günü ise 10.15'te başlayacak. Sabah oturumlarında 10.00'dan, öğleden sonra oturumunda 14.30'dan sonra adaylar binalara alınmayacak.

2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı 12-13 Eylül'de üç oturumla gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden sınava giriş belgeleri erişime açılırken sonuçların 7 Ekim'de açıklanacağı duyuruldu. Toplam 201 bin 203 başvurunun alındığı sınavlar 30 ilde, 35 sınav merkezinde uygulanacak.

KPSS Alan Bilgisi sınavının ilk iki oturumu 12 Eylül Cumartesi günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı saat diliminde uygulanacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)KPSS Alan Bilgisi sınavının ilk iki oturumu 12 Eylül Cumartesi günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı saat diliminde uygulanacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

KPSS ALAN BİLGİSİ İLK İKİ OTURUMU CUMARTESİ

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının ilk iki oturumu 12 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak birinci oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testleri uygulanacak. Adaylara 150 dakika süre verilecek ve sınav saat 12.45'te tamamlanacak.

İkinci oturum ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak. Hukuk, İktisat ve Maliye testlerinin yer aldığı sınav 150 dakika sürecek ve saat 17.15'te sona erecek.

İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin yer aldığı üçüncü oturum 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin yer aldığı üçüncü oturum 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

ÜÇÜNCÜ OTURUM PAZAR GÜNÜ 10.15'TE

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Bu oturumda adaylar İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerini cevaplayacak. Sınav için 160 dakika süre tanınacak ve oturum saat 12.55'te bitecek.

Alan Bilgisi sınavlarında her testte 40 çoktan seçmeli soru yer alacak. İstatistik testi için 60 dakika, diğer testlerin her biri için 50 dakika süre verilecek.

2026 KPSS Alan Bilgisi giriş belgesi2026 KPSS Alan Bilgisi giriş belgesi 2026 KPSS ALAN BİLGİSİ GİRİŞ BELGESİ

Adaylar sabah oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonraki sınavda ise 14.30'dan sonra binalara alınmayacak.Adaylar sabah oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonraki sınavda ise 14.30'dan sonra binalara alınmayacak.

SINAV BİNALARINA GİRİŞTE SON SAATLERE DİKKAT

Adaylar sabah gerçekleştirilen oturumlarda saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Cumartesi öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda ise bina girişleri saat 14.30'da sona erecek.

Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylara oturumlarda 30 dakika ilave süre tanınacak.

Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden erişime açıldı.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kartında kimlik numarası ile fotoğrafı yer almayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günlerinde açık tutulacak.

ÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak ve puanlar iki yıl süreyle geçerli olacakÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak ve puanlar iki yıl süreyle geçerli olacak

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üç oturumun ardından 2026-KPSS Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. KPSS sonuçları açıklanma tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacak.

2025-KPSS'ye katılan ve A grubu kadrolara başvurmayı planlayan adaylar da puanlarını yükseltmek istemeleri halinde 2026-KPSS'ye katılabilecek.

KPSS Alan Bilgisi'nin üç oturumuna toplam 201 bin 203 aday başvururken sınavlar 30 ildeki 35 merkezde gerçekleştirilecek.KPSS Alan Bilgisi'nin üç oturumuna toplam 201 bin 203 aday başvururken sınavlar 30 ildeki 35 merkezde gerçekleştirilecek.

ALAN BİLGİSİ OTURUMLARINA 201 BİN 203 BAŞVURU GELDİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un verdiği bilgilere göre KPSS Alan Bilgisi oturumlarına toplam 201 bin 203 başvuru yapıldı. Birinci oturuma 56 bin 575, ikinci oturuma 84 bin 944, üçüncü oturuma ise 59 bin 684 aday başvurdu. Sınavlar 30 ildeki 35 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Hafta sonu yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumlarının adayların mesleki bilgi ve yeterliliklerinin değerlendirilmesi açısından önemli bir aşama olduğunu belirten Ersoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sınavlar için 483 bina, 7 bin 274 salon kullanılacak. Oturumlarda 25 bin 551 kişi görev yapacak. Sınav güvenliği için 3 bin 26 emniyet görevlisi sahada olacak. Üç oturuma toplam 683 engelli aday katılacak. Alan Bilgisi oturumlarına başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1683 aday bu haktan yararlandı. Hükümlü veya tutuklu olarak bulunan ve sınava başvuran 33 aday Alan Bilgisi oturumlarına katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 27 bina sınavlarda kullanılacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim."

KPSS Alan Bilgisi için oturum saatleri, sınav süreleri ve sonuç tarihi belli oldu.KPSS Alan Bilgisi için oturum saatleri, sınav süreleri ve sonuç tarihi belli oldu.

2026 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV TAKVİMİ

Konu
Bilgi
1. oturum
12 Eylül Cumartesi, 10.15-12.45
Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
2. oturum
12 Eylül Cumartesi, 14.45-17.15
Hukuk, İktisat, Maliye
3. oturum
13 Eylül Pazar, 10.15-12.55
İşletme, Muhasebe, İstatistik
Sabah bina giriş sınırı
10.00
Öğleden sonra bina giriş sınırı
14.30
Sonuç tarihi
7 Ekim 2026
Toplam başvuru
201 bin 203
Sınav merkezleri
30 ilde 35 merkez
Sınava giriş belgesi
ÖSYM AİS

#KPSS Alan Bilgisi #Ösym
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