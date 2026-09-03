2026 KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı! ÖSYM AİS ekranından erişilebilecek

2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarına hazırlanan adayların merakla beklediği sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak oturumlar öncesinde adayların sınava gireceği bina ve salonlara ilişkin atama işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

(ÖSYM)

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavına hazırlanan adayların beklediği gün geldi. ÖSYM, 12 Eylül 2026 tarihinde düzenlenecek sınav için giriş belgelerini erişime açtı. Böylece adaylar, sınava hangi merkezde ve binada gireceklerini öğrenebilecek.

Sınav günü yaklaşırken adayların en çok merak ettiği konuların başında ise giriş belgesinin nasıl alınacağı geliyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre belgeler adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek.