2026 KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı! ÖSYM AİS ekranından erişilebilecek
2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için duyuru geldi. ÖSYM, sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi. Adaylar, 3 Eylül 2026’dan itibaren sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini öğrenebilecek.
2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarına hazırlanan adayların merakla beklediği sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak oturumlar öncesinde adayların sınava gireceği bina ve salonlara ilişkin atama işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU
2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavına hazırlanan adayların beklediği gün geldi. ÖSYM, 12 Eylül 2026 tarihinde düzenlenecek sınav için giriş belgelerini erişime açtı. Böylece adaylar, sınava hangi merkezde ve binada gireceklerini öğrenebilecek.
Sınav günü yaklaşırken adayların en çok merak ettiği konuların başında ise giriş belgesinin nasıl alınacağı geliyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre belgeler adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alabilecek. Bunun için ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor. Sisteme giriş sırasında adaylardan T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifresi isteniyor. Dileyen adaylar sisteme e-Devlet seçeneğini kullanarak da erişebiliyor.
Giriş yaptıktan sonra şu adımlar izlenebilecek:
- ÖSYM AİS sistemine giriş yapılır.
- Aktif İşlemler menüsü açılır.
- Sınava Giriş Belgesi Dökümü seçeneğine tıklanır.
- Belge PDF olarak cihazlara indirilebilir.
- Sınav günü kullanılmak üzere belgenin çıktısı alınır.
2026 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
2026 KPSS Lisans sınavı farklı oturumlar halinde gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.