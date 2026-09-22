2026 KPSS DHBT başvuruları 22 Eylül'de başlıyor: ÖSYM AİS ekranı, sınav ücreti ve tarihi
Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak isteyen adayların katıldığı 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi için başvuru süreci 22 Eylül'de başlıyor. ÖSYM takvimine göre başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek, geç başvuru günü 5 Ekim olacak.
2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi için başvuru dönemi 22 Eylül itibarıyla başlıyor. ÖSYM takvimine göre adaylar 22-30 Eylül tarihleri arasında DHBT başvurusu yapabilecek. Sınav 1 Kasım 2026'da uygulanacak, sonuçlar ise 25 Kasım'da açıklanacak. Başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yürütülebilecek.
DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları 22 Eylül Salı günü başlayıp 30 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Normal başvuru döneminde işlemini tamamlayamayan adaylar için 5 Ekim 2026 geç başvuru günü olarak belirlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katıldığı DHBT için başvuru süreci, adayın KPSS'ye katıldığı öğrenim düzeyiyle bağlantılı yürütülüyor.
BAŞVURULAR ÖSYM AİS ÜZERİNDEN YAPILIYOR
ÖSYM'nin KPSS duyurularına göre adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabiliyor.
Adayların başvuru sırasında kendi öğrenim düzeylerine ilişkin bilgileri ve kılavuzda yer alan koşulları kontrol etmesi gerekiyor.
DHBT İÇİN KPSS ÖĞRENİM DÜZEYİ ŞARTI BULUNUYOR
DHBT'ye ortaöğretim düzeyinde katılacak adayların 2026-KPSS Ortaöğretim'e, ön lisans düzeyinden katılacakların ise 2026-KPSS Ön Lisans'a başvurmuş olması gerekiyor. ÖSYM'nin lisans duyurusunda da DHBT'nin 2026-KPSS Lisans takvimi kapsamında yer aldığı belirtiliyor.
Buna göre adayın DHBT başvurusunda, KPSS'ye girdiği öğrenim düzeyi esas alınıyor.
DHBT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
2026 KPSS DHBT sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan işlemlerde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödendiğinden adayların 1.200 TL yatırması gerekiyor.