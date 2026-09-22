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2026 KPSS DHBT başvuruları 22 Eylül'de başlıyor: ÖSYM AİS ekranı, sınav ücreti ve tarihi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 KPSS DHBT başvuruları 22 Eylül'de başlıyor: ÖSYM AİS ekranı, sınav ücreti ve tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak isteyen adayların katıldığı 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi için başvuru süreci 22 Eylül'de başlıyor. ÖSYM takvimine göre başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek, geç başvuru günü 5 Ekim olacak.

2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi için başvuru dönemi 22 Eylül itibarıyla başlıyor. ÖSYM takvimine göre adaylar 22-30 Eylül tarihleri arasında DHBT başvurusu yapabilecek. Sınav 1 Kasım 2026'da uygulanacak, sonuçlar ise 25 Kasım'da açıklanacak. Başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yürütülebilecek.

2026 KPSS DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında ÖSYM AİS, mobil uygulama ve başvuru merkezleri üzerinden yapılacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)2026 KPSS DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında ÖSYM AİS, mobil uygulama ve başvuru merkezleri üzerinden yapılacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları 22 Eylül Salı günü başlayıp 30 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Normal başvuru döneminde işlemini tamamlayamayan adaylar için 5 Ekim 2026 geç başvuru günü olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katıldığı DHBT için başvuru süreci, adayın KPSS'ye katıldığı öğrenim düzeyiyle bağlantılı yürütülüyor.

BAŞVURULAR ÖSYM AİS ÜZERİNDEN YAPILIYOR

ÖSYM'nin KPSS duyurularına göre adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabiliyor.

Adayların başvuru sırasında kendi öğrenim düzeylerine ilişkin bilgileri ve kılavuzda yer alan koşulları kontrol etmesi gerekiyor.

Sınav ücreti 800 TL olarak belirlenirken, 5 Ekim 2026’daki geç başvuru gününde ücret yüzde 50 artırımlı olarak 1.200 TL ödeniyor.Sınav ücreti 800 TL olarak belirlenirken, 5 Ekim 2026’daki geç başvuru gününde ücret yüzde 50 artırımlı olarak 1.200 TL ödeniyor.

DHBT İÇİN KPSS ÖĞRENİM DÜZEYİ ŞARTI BULUNUYOR

DHBT'ye ortaöğretim düzeyinde katılacak adayların 2026-KPSS Ortaöğretim'e, ön lisans düzeyinden katılacakların ise 2026-KPSS Ön Lisans'a başvurmuş olması gerekiyor. ÖSYM'nin lisans duyurusunda da DHBT'nin 2026-KPSS Lisans takvimi kapsamında yer aldığı belirtiliyor.

Buna göre adayın DHBT başvurusunda, KPSS'ye girdiği öğrenim düzeyi esas alınıyor.

DHBT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2026 KPSS DHBT sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan işlemlerde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödendiğinden adayların 1.200 TL yatırması gerekiyor.

DHBT sınavı 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak ve adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.DHBT sınavı 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak ve adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2026 DHBT SINAVI 1 KASIM'DA YAPILACAK

2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 1 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak. Tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak.

DHBT SINAVINA GİRERKEN BU EŞYALAR YASAK

ÖSYM kurallarına göre sınav binalarında adayların eşyaları için emanet hizmeti verilmiyor. Bu nedenle adayların sınava gelirken yanlarında yasaklı araç, gereç ve eşyaları bulundurmaması gerekiyor.

Engeli veya sağlık sorunu nedeniyle sınava belirli bir araç, gereç ya da ilaçla girmesi gereken adayların ise ÖSYM kılavuzundaki "Engeli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar" bölümünde yer alan kuralları incelemesi gerekiyor.

Sınav binalarında emanet hizmeti verilmiyor; cep telefonu, saat, çanta, elektronik cihazlar, takılar ve ÖSYM tarafından yasaklanan diğer eşyalarla sınava girilmesi yasak.Sınav binalarında emanet hizmeti verilmiyor; cep telefonu, saat, çanta, elektronik cihazlar, takılar ve ÖSYM tarafından yasaklanan diğer eşyalarla sınava girilmesi yasak.

Sınava girerken adayların yanlarında bulundurması yasak olan araç-gereç ve eşyalar:

  • Çanta, cüzdan, cep telefonu ve her türlü saat
  • Bluetooth özellikli cihazlar, kulaklık, çağrı cihazı, telsiz ve fotoğraf makinesi
  • Kolye, küpe, yüzük, bilezik, broş ve diğer takılar (Alyans hariç)
  • Anahtarlık, araç anahtarı ve plastik ya da metal içerikli eşyalar
  • Cep bilgisayarı, hesap makinesi ve sözlük işlevi bulunan elektronik cihazlar
  • Delici ve kesici aletler, ateşli silahlar ve benzeri teçhizat
  • Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı, defter ve ders notları
  • Kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar
  • Pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar
  • Yiyecek ve içecekler (Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişedeki su hariç)
  • Kutu veya şişe içerisindeki ilaçlar
  • Güneş gözlüğü ve cam eşyalar (Şeffaf/numaralı gözlük hariç)
2026 KPSS DHBT TAKVİMİ
Konu
Bilgi
Başvuru başlangıcı
22 Eylül 2026
Son başvuru tarihi
30 Eylül 2026
Geç başvuru günü
5 Ekim 2026
DHBT sınav tarihi
1 Kasım 2026
Başvuru kanalı
ÖSYM AİS, mobil uygulama ve başvuru merkezleri

#DHBT #KPSS
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