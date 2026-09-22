DHBT sınavı 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak ve adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2026 DHBT SINAVI 1 KASIM'DA YAPILACAK

2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 1 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak. Tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak.



DHBT SINAVINA GİRERKEN BU EŞYALAR YASAK

ÖSYM kurallarına göre sınav binalarında adayların eşyaları için emanet hizmeti verilmiyor. Bu nedenle adayların sınava gelirken yanlarında yasaklı araç, gereç ve eşyaları bulundurmaması gerekiyor.

Engeli veya sağlık sorunu nedeniyle sınava belirli bir araç, gereç ya da ilaçla girmesi gereken adayların ise ÖSYM kılavuzundaki "Engeli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar" bölümünde yer alan kuralları incelemesi gerekiyor.