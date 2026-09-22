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MEB'den velilere yeni uygulama! Okul görüşmeleri artık randevuyla yapılacak

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MEB'den velilere yeni uygulama! Okul görüşmeleri artık randevuyla yapılacak

MEB, velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle daha düzenli görüşebilmesi için Okul Randevu Sistemi’ni uygulamaya aldı. Veliler, MEBİM’in 444 0 632 numaralı hattından 7 gün 24 saat randevu oluşturabiliyor. Randevu sonucu SMS veya e-posta ile bildiriliyor; randevusuz ziyaretlere artık izin verilmiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle iletişimini daha düzenli hale getirmek amacıyla Okul Randevu Sistemini hayata geçirdi. Yeni uygulamayla birlikte veli görüşmeleri ülke genelinde randevu sistemi üzerinden planlanıyor. Veliler, çocuklarının eğitim ve gelişim durumları hakkında bilgi almak için okul idarecileri, öğretmenler ve rehber öğretmenlerle görüşme talebinde bulunabiliyor.

Veliler, öğretmen ve okul yönetimiyle görüşmek için randevu oluşturabilecek. (A Haber Grafik Ekibi)Veliler, öğretmen ve okul yönetimiyle görüşmek için randevu oluşturabilecek. (A Haber Grafik Ekibi)

RANDEVU MEBİM ÜZERİNDEN DE ALINABİLİYOR

Okul Randevu Sistemi'ne MEB İletişim Merkezi (MEBİM) de dahil edildi. Veliler, 444 0 632 numaralı MEBİM hattını arayarak randevu oluşturabiliyor. MEBİM üzerinden telefonla randevu hizmeti 7 gün 24 saat sunuluyor. Veliler bu kanal aracılığıyla yalnızca yeni randevu oluşturmakla kalmıyor, daha önce aldıkları randevuları da iptal edebiliyor.

Randevu talebinin ardından süreç ilgili okul tarafından değerlendiriliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda veliye SMS veya e-posta yoluyla bilgi veriliyor.

Okul görüşmeleri, ülke genelinde randevu sistemi üzerinden planlanacak. (A Haber)Okul görüşmeleri, ülke genelinde randevu sistemi üzerinden planlanacak. (A Haber)

OKULA GİTMEDEN ÖNCE RANDEVU ALINMASI GEREKİYOR

Yeni sistemle birlikte veli görüşmeleri plansız şekilde gerçekleştirilmiyor. Ülke genelinde öğretmen ve veli görüşmelerinin Okul Randevu Sistemi üzerinden planlanması gerekiyor. Bu kapsamda randevusuz veli ziyaretlerine izin verilmiyor. Ayrıca öğrencinin velisi veya yasal vasisi olmayan kişilerin okula girişine de izin verilmiyor.

Uygulamayla okul girişlerindeki görüşme trafiğinin düzenlenmesi ve öğretmenlerin veli görüşmelerine daha planlı şekilde zaman ayırması amaçlanıyor.

Veliler öğrencilerinin eğitim ve gelişim durumu hakkında bilgi alabilecek.Veliler öğrencilerinin eğitim ve gelişim durumu hakkında bilgi alabilecek.

VELİLER HANGİ KONULARDA GÖRÜŞME TALEP EDEBİLİYOR?

Okul Randevu Sistemi üzerinden oluşturulan görüşmelerde veliler, öğrencilerinin eğitim sürecine ilişkin çeşitli konularda bilgi alabiliyor. Görüşme kapsamında öne çıkan başlıklar şöyle:

  • Öğrencinin eğitim durumunun değerlendirilmesi
  • Öğrencinin gelişimsel durumu hakkında bilgi alınması
  • Rehberlik hizmetlerinden yararlanılması
  • Okul yönetimine talep ve önerilerin iletilmesi
  • Öğretmenlerle öğrencinin eğitim sürecinin değerlendirilmesi

Veliler okul randevularını internet, e-Okul VBS ve MEBİM üzerinden alabilecek.Veliler okul randevularını internet, e-Okul VBS ve MEBİM üzerinden alabilecek.

RANDEVU İÇİN ÜÇ FARKLI KANAL KULLANILABİLİYOR

Velilerin randevu sürecini başlatabilmesi için birden fazla seçenek bulunuyor. Randevu işlemleri okulrandevu.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabildiği gibi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEBİM üzerinden de başlatılabiliyor.

Kanal
Randevu işlemi
okulrandevu.meb.gov.tr
İnternet üzerinden randevu
e-Okul VBS
Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden randevu
MEBİM 444 0 632
7 gün 24 saat telefonla randevu

Böylece veliler, kendileri için uygun olan kanalı kullanarak okul yönetimi veya öğretmenlerle görüşme talebinde bulunabiliyor.

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