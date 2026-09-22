MEB, velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle daha düzenli görüşebilmesi için Okul Randevu Sistemi’ni uygulamaya aldı. Veliler, MEBİM’in 444 0 632 numaralı hattından 7 gün 24 saat randevu oluşturabiliyor. Randevu sonucu SMS veya e-posta ile bildiriliyor; randevusuz ziyaretlere artık izin verilmiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle iletişimini daha düzenli hale getirmek amacıyla Okul Randevu Sistemini hayata geçirdi. Yeni uygulamayla birlikte veli görüşmeleri ülke genelinde randevu sistemi üzerinden planlanıyor. Veliler, çocuklarının eğitim ve gelişim durumları hakkında bilgi almak için okul idarecileri, öğretmenler ve rehber öğretmenlerle görüşme talebinde bulunabiliyor.

Veliler, öğretmen ve okul yönetimiyle görüşmek için randevu oluşturabilecek. (A Haber Grafik Ekibi) RANDEVU MEBİM ÜZERİNDEN DE ALINABİLİYOR Okul Randevu Sistemi'ne MEB İletişim Merkezi (MEBİM) de dahil edildi. Veliler, 444 0 632 numaralı MEBİM hattını arayarak randevu oluşturabiliyor. MEBİM üzerinden telefonla randevu hizmeti 7 gün 24 saat sunuluyor. Veliler bu kanal aracılığıyla yalnızca yeni randevu oluşturmakla kalmıyor, daha önce aldıkları randevuları da iptal edebiliyor. Randevu talebinin ardından süreç ilgili okul tarafından değerlendiriliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda veliye SMS veya e-posta yoluyla bilgi veriliyor.