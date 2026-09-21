YKS ek tercihte son gün! Gözler sonuçların açıklanacağı tarihte
YKS ek tercih sürecinde sona gelindi. Üniversite adayları için kritik gün bugün. 17 Eylül’de başlayan 2026-YKS ek yerleştirme tercihleri, 21 Eylül Pazartesi saat 23.59’da tamamlanacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek.
2026-YKS ek yerleştirme tercih işlemlerinde bugün son gün. Üniversite eğitimine ek yerleştirme yoluyla devam etmek isteyen adaylar, tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül'de başladı. Tercih sürecinde artık son saatlere girilirken adaylar, işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebiliyor.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR?
YKS ek yerleştirme tercihleri bugün, 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Bu nedenle ek yerleştirme kapsamında tercih yapmak isteyen adayların işlemlerini son saate bırakmadan tamamlamaları gerekiyor.
Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak yapılabiliyor. Adaylar ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
2026-YKS ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bireysel olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar, ÖSYM'nin AİS platformuna giriş yaptıktan sonra ek yerleştirme tercih ekranından işlemlerini tamamlayabiliyor.
Tercih işlemi sırasında adayların ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kontenjanları ve koşulları dikkatle incelemesi gerekiyor. Tercih sıralaması oluşturulurken adayın puanı, ilgili programın koşulları ve kontenjan durumu birlikte değerlendirilmelidir.