Tercih işlemini tamamlayan adayların ödeme durumlarını da kontrol etmesi gerekiyor. Sadece tercihleri oluşturmak yerine sürecin ödeme aşamasının da tamamlanması önem taşıyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların merak ettiği bir diğer konu ise YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih. ÖSYM'nin mevcut duyurularında ek yerleştirme tercihleri için son tarih 21 Eylül 2026 saat 23.59 olarak yer alıyor. Ancak sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin ayrıca resmi bir tarih duyurusu yapılması bekleniyor.