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2026 KPSS Alan Bilgisi'nde ilk iki oturum sona erdi: Son etap bugün yapılacak!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 KPSS Alan Bilgisi'nde ilk iki oturum sona erdi: Son etap bugün yapılacak!

2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında günün ikinci oturumu tamamlandı. Saat 14.45'te başlayan Hukuk, İktisat ve Maliye oturumu, adaylara verilen 150 dakikalık sürenin ardından 17.15'te sona erdi. KPSS Alan Bilgisi maratonunda üçüncü ve son oturum 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 7 Ekim 2026'da açıklanacak.

ÖSYM tarafından 12-13 Eylül tarihlerinde üç oturum halinde uygulanan 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında cumartesi gününün ikinci ve son oturumu tamamlandı. Saat 14.45'te başlayan oturumda adaylar Hukuk, İktisat ve Maliye testlerini yanıtladı. 84 bin 944 adayın başvurduğu sınav, 150 dakikalık sürenin ardından saat 17.15'te sona erdi. Gözler şimdi 13 Eylül Pazar günü yapılacak İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin yer aldığı üçüncü ve son oturuma çevrildi.

2026 KPSS Alan Bilgisi sınavında Hukuk, İktisat ve Maliye testlerinin uygulandığı ikinci oturum saat 17.15’te sona erdi. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)2026 KPSS Alan Bilgisi sınavında Hukuk, İktisat ve Maliye testlerinin uygulandığı ikinci oturum saat 17.15’te sona erdi. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

KPSS ALAN BİLGİSİ'NDE İKİNCİ OTURUM TAMAMLANDI

2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavının ikinci oturumu saat 17.15 itibarıyla sona erdi. Saat 14.45'te başlayan sınavda adaylara toplam 150 dakika süre verildi.

İkinci oturumda Hukuk, İktisat ve Maliye testleri uygulandı. Bu oturuma toplam 84 bin 944 aday başvurdu. Sınav binalarına girişler saat 14.30'da tamamlandı ve bu saatten sonra gelen adaylar binalara alınmadı.

KPSS Alan Bilgisi’nin Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerinden oluşan ilk oturum tamamlandı.KPSS Alan Bilgisi’nin Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerinden oluşan ilk oturum tamamlandı.

İLK OTURUM SAAT 12.45'TE SONA ERDİ

KPSS Alan Bilgisi'nin cumartesi günü yapılan ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylara verilen 150 dakikalık sürenin ardından sınav saat 12.45'te tamamlandı.

Sabah oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testleri uygulandı. İlk oturuma 56 bin 575 aday başvurdu.

2026 KPSS Alan Bilgisi’nin İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerini kapsayan üçüncü ve son oturumu 13 Eylül Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.2026 KPSS Alan Bilgisi’nin İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerini kapsayan üçüncü ve son oturumu 13 Eylül Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.

KPSS'DE ÜÇÜNCÜ VE SON OTURUM BUGÜN

2026 KPSS Alan Bilgisi maratonu 13 Eylül Pazar günü yapılacak üçüncü oturumla tamamlanacak. Son oturum saat 10.15'te başlayacak. Adaylar İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerini yanıtlayacak. Sınav için 160 dakika süre verilecek ve oturum saat 12.55'te sona erecek.

Alan Bilgisi sınavlarında her testte 40 çoktan seçmeli soru yer alıyor. İstatistik testi için 60 dakika, diğer testlerin her biri için 50 dakika süre uygulanıyor.

KPSS’nin son oturumuna katılacak adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.KPSS’nin son oturumuna katılacak adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

PAZAR GÜNÜ SINAV BİNALARINA SON GİRİŞ SAAT 10.00

Üçüncü oturuma katılacak adayların sınav binalarına girişlerini saat 10.00'a kadar tamamlaması gerekiyor. Bu saatten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.

Adayların bina ve salon bilgilerini içeren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden erişilebiliyor. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylara sınavlarda 30 dakika ilave süre tanınıyor.

KPSS adaylarının kimlik işlemlerini yapabilmesi için sınav merkezlerindeki nüfus müdürlükleri pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek.KPSS adaylarının kimlik işlemlerini yapabilmesi için sınav merkezlerindeki nüfus müdürlükleri pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ PAZAR GÜNÜ DE AÇIK

Sınav merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki nüfus müdürlükleri, KPSS adayları için 13 Eylül Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kartında kimlik numarası ile fotoğrafı yer almayan adaylar işlemlerini randevu almadan gerçekleştirebilecek.

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI 7 EKİM'DE AÇIKLANACAK

ÖSYM takvimine göre üç oturumdan oluşan 2026-KPSS Alan Bilgisi sınavının sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak. KPSS sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.

ALAN BİLGİSİ OTURUMLARINA 201 BİN 203 BAŞVURU GELDİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un verdiği bilgilere göre KPSS Alan Bilgisi oturumlarına toplam 201 bin 203 başvuru yapıldı. Birinci oturuma 56 bin 575, ikinci oturuma 84 bin 944, üçüncü oturuma ise 59 bin 684 aday başvurdu.

#KPSS Alan Bilgisi #Ösym
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