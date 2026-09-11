2026 KPSS Alan Bilgisi'nde ilk iki oturum sona erdi: Son etap bugün yapılacak!
2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında günün ikinci oturumu tamamlandı. Saat 14.45'te başlayan Hukuk, İktisat ve Maliye oturumu, adaylara verilen 150 dakikalık sürenin ardından 17.15'te sona erdi. KPSS Alan Bilgisi maratonunda üçüncü ve son oturum 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 7 Ekim 2026'da açıklanacak.
ÖSYM tarafından 12-13 Eylül tarihlerinde üç oturum halinde uygulanan 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında cumartesi gününün ikinci ve son oturumu tamamlandı. Saat 14.45'te başlayan oturumda adaylar Hukuk, İktisat ve Maliye testlerini yanıtladı. 84 bin 944 adayın başvurduğu sınav, 150 dakikalık sürenin ardından saat 17.15'te sona erdi. Gözler şimdi 13 Eylül Pazar günü yapılacak İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin yer aldığı üçüncü ve son oturuma çevrildi.
KPSS ALAN BİLGİSİ'NDE İKİNCİ OTURUM TAMAMLANDI
2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavının ikinci oturumu saat 17.15 itibarıyla sona erdi. Saat 14.45'te başlayan sınavda adaylara toplam 150 dakika süre verildi.
İkinci oturumda Hukuk, İktisat ve Maliye testleri uygulandı. Bu oturuma toplam 84 bin 944 aday başvurdu. Sınav binalarına girişler saat 14.30'da tamamlandı ve bu saatten sonra gelen adaylar binalara alınmadı.
İLK OTURUM SAAT 12.45'TE SONA ERDİ
KPSS Alan Bilgisi'nin cumartesi günü yapılan ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylara verilen 150 dakikalık sürenin ardından sınav saat 12.45'te tamamlandı.
Sabah oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testleri uygulandı. İlk oturuma 56 bin 575 aday başvurdu.