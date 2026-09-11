Alan Bilgisi sınavlarında her testte 40 çoktan seçmeli soru yer alıyor. İstatistik testi için 60 dakika, diğer testlerin her biri için 50 dakika süre uygulanıyor.

2026 KPSS Alan Bilgisi maratonu 13 Eylül Pazar günü yapılacak üçüncü oturumla tamamlanacak. Son oturum saat 10.15'te başlayacak. Adaylar İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerini yanıtlayacak. Sınav için 160 dakika süre verilecek ve oturum saat 12.55'te sona erecek.

2026 KPSS Alan Bilgisi’nin İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerini kapsayan üçüncü ve son oturumu 13 Eylül Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.

Üçüncü oturuma katılacak adayların sınav binalarına girişlerini saat 10.00'a kadar tamamlaması gerekiyor. Bu saatten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kartında kimlik numarası ile fotoğrafı yer almayan adaylar işlemlerini randevu almadan gerçekleştirebilecek.

Sınav merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki nüfus müdürlükleri, KPSS adayları için 13 Eylül Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek.

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI 7 EKİM'DE AÇIKLANACAK

ÖSYM takvimine göre üç oturumdan oluşan 2026-KPSS Alan Bilgisi sınavının sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak. KPSS sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.

ALAN BİLGİSİ OTURUMLARINA 201 BİN 203 BAŞVURU GELDİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un verdiği bilgilere göre KPSS Alan Bilgisi oturumlarına toplam 201 bin 203 başvuru yapıldı. Birinci oturuma 56 bin 575, ikinci oturuma 84 bin 944, üçüncü oturuma ise 59 bin 684 aday başvurdu.