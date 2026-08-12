2026 DGS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

Ön lisans eğitimini lisans düzeyine tamamlamak isteyen adayların katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları erişime açıldı. 19 Temmuz'da gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, DGS puanlarını ve başarı sıralamalarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebiliyor.

Adaylar ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 2026-DGS sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

Adaylar puan ve başarı sıralamalarını ÖSYM’nin sonuç sorgulama ekranından görüntüleyebiliyor.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2026-DGS'nin sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla açıklandı. Adaylar sonuç ekranından standart puanlarını ve başarı sıralamalarını görüntüleyebiliyor.

2026 DGS sonuçları açıklandı. (Görseller: ÖSYM, A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

Sonuçların açıklanmasının ardından gözler DGS tercih takvimi ve ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzuna çevrildi.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde tercih takvimi bulunuyor. ÖSYM'nin güncel 2026 sınav takviminde DGS'nin sonuç tarihi 13 Ağustos olarak belirtilirken tercih tarihi alanında herhangi bir tarih yer almıyor.

Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alan kontenjanları, taban koşullarını ve program bilgilerini inceleyerek tercihlerini oluşturabilecek.