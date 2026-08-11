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MEB iller arası mazeret ataması sonuçları açıklandı: Atanamayan öğretmenlere ikinci tercih hakkı verildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MEB iller arası mazeret ataması sonuçları açıklandı: Atanamayan öğretmenlere ikinci tercih hakkı verildi

Milli Eğitim Bakanlığı 2026 yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını ilan etti. Hizmet puanı üstünlüğüne göre tamamlanan atamaların ardından Bakanlık, ilk tercihlerinde yerleşemeyen kadrolu öğretmenler için başvuru sistemini yeniden açarak ek hak tanıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı yaz dönemi iller arası mazerete bağlı öğretmen atama sonuçlarını erişime açarken ilk aşamada yerleşemeyen adaylar için yeni bir başvuru takvimi başlattı. Aile birliği, sağlık ve engellilik mazeretleriyle başvuran kadrolu öğretmenlerin nakil süreçleri hizmet puanı esasıyla tamamlandı. İlk listede yer bulamayan öğretmenler ise aynı gün açılan sistem üzerinden saat 16.00'ya kadar yeniden tercihte bulunabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, aile birliği, sağlık ve engellilik gibi gerekçelerle başvuran kadrolu öğretmenlerin 2026 yaz dönemi iller arası mazerete bağlı atama sonuçlarını ilan etti. (Görseller: X, MEB, A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv)Milli Eğitim Bakanlığı, aile birliği, sağlık ve engellilik gibi gerekçelerle başvuran kadrolu öğretmenlerin 2026 yaz dönemi iller arası mazerete bağlı atama sonuçlarını ilan etti. (Görseller: X, MEB, A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv)

BAKAN YUSUF TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazeret ataması sonuçlarının ilan edilmesinin ardından resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2026 Akademik Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerinin Mazeret Gerekçeli Nakil Sonuçları Açıklandı!

Atamaları yapılmış olan öğretmenlerimiz, 12 Ağustos 2026 tarihinden itibaren bildirim ve ayrılma işlemlerini tamamlayabileceklerdir. Atamaları yapılamayan öğretmenlerimiz için ise 12 Ağustos 2026 saat 16:00'ya kadar yeni bir öncelik hakkı tanınmıştır. Bu kapsamdaki öğretmenlerimiz için öncelik başvuru sistemi yeniden açılacak ve sonuçlar aynı gün açıklanacaktır. Eğitim ailemiz için hayırlı ve bereketli bir yıl olsun."

MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Yerleşen öğretmenlerin 12 Ağustos itibarıyla tebligat alma ve görev yaptıkları okullardan ilişik kesme süreçlerini başlatabilecekleri bildirildi.Yerleşen öğretmenlerin 12 Ağustos itibarıyla tebligat alma ve görev yaptıkları okullardan ilişik kesme süreçlerini başlatabilecekleri bildirildi.

HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS ALINDI

Öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi mazeretleri doğrultusunda yürütülen yer değiştirme süreci 13-31 Temmuz tarihleri arasındaki ön başvurularla başladı. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, 6-10 Ağustos tarihleri arasında il bazlı tercihlerini sisteme girdi. Bakanlık, yapılan tüm değerlendirmelerde adayların puanlarını baz alarak yerleştirme işlemlerini tamamladı.

İlk aşamada herhangi bir kuruma atanamayan öğretmenler için başvuru sistemi yeniden açılarak 12 Ağustos saat 16.00’ya kadar ek tercih yapma imkanı tanındı.İlk aşamada herhangi bir kuruma atanamayan öğretmenler için başvuru sistemi yeniden açılarak 12 Ağustos saat 16.00’ya kadar ek tercih yapma imkanı tanındı.

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ 12 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Atama sonucu olumlu sonuçlanan öğretmenler için takvim belirlendi. İlk listede adı yer alan yerleşen öğretmenler, tebligat alma ve görev yaptıkları okullarla ilişik kesme süreçlerini 12 Ağustos itibarıyla başlatabilecek. İşlemlerini tamamlayan öğretmenler yeni görev yerlerinde göreve başlama imkanına kavuşacak.

Ek tercihler neticesinde ataması gerçekleşen öğretmenlerin sonuçları aynı gün açıklanacak olup, bu kişilerin ilişik kesme işlemleri 14 Ağustos itibarıyla yürütülebilecek.Ek tercihler neticesinde ataması gerçekleşen öğretmenlerin sonuçları aynı gün açıklanacak olup, bu kişilerin ilişik kesme işlemleri 14 Ağustos itibarıyla yürütülebilecek.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERE YENİ TERCİH HAKKI

İlk tercihlerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen kadrolu öğretmenler için başvuru ekranı tekrar aktif hale getirildi. Hak kaybının önüne geçilmesi hedeflenen düzenleme kapsamında ataması gerçekleşmeyen adaylar, 12 Ağustos saat 16.00'ya kadar sistem üzerinden ek tercihlerini iletebilecek.

İKİNCİ ŞANS SONUÇLARI AYNI GÜN İLAN EDİLECEK

12 Ağustos saat 16.00'da sona erecek ek başvuru sürecinin ardından Bakanlık değerlendirmeyi hızla tamamlayacak. Ek tercihlere ilişkin atama sonuçları 12 Ağustos günü akşam saatlerinde kamuoyuna duyurulacak. İkinci değerlendirme sonucunda ataması yapılan öğretmenler, ilişik kesme ve tebligat süreçlerini ise 14 Ağustos itibarıyla yürütebilecek.

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