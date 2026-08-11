Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı yaz dönemi iller arası mazerete bağlı öğretmen atama sonuçlarını erişime açarken ilk aşamada yerleşemeyen adaylar için yeni bir başvuru takvimi başlattı. Aile birliği, sağlık ve engellilik mazeretleriyle başvuran kadrolu öğretmenlerin nakil süreçleri hizmet puanı esasıyla tamamlandı. İlk listede yer bulamayan öğretmenler ise aynı gün açılan sistem üzerinden saat 16.00'ya kadar yeniden tercihte bulunabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, aile birliği, sağlık ve engellilik gibi gerekçelerle başvuran kadrolu öğretmenlerin 2026 yaz dönemi iller arası mazerete bağlı atama sonuçlarını ilan etti. (Görseller: X, MEB, A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv)

BAKAN YUSUF TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazeret ataması sonuçlarının ilan edilmesinin ardından resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: