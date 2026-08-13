2026-2027 uyum haftası ne zaman? Okul öncesi ve 1. sınıflar için tarih belli oldu

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için hazırlıklar sürüyor. İlk kez okul heyecanı yaşayacak çocukların eğitim ortamına daha kolay alışması amacıyla uyum haftası uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri 7 Eylül’de uyum eğitimine başlayacak. (A Haber Grafik Ekibi)

UYUM HAFTASI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler, diğer kademelerden önce okulla buluşacak. Uyum eğitimleri 7 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 11 Eylül Cuma günü tamamlanacak.

Bu süreçte çocukların sınıf ortamını tanıması, öğretmenleriyle iletişim kurması ve okul düzenine alışması hedefleniyor. Böylece öğrencilerin eğitim hayatlarının ilk günlerini daha rahat geçirmeleri hedefleniyor.