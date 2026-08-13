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2026-2027 uyum haftası ne zaman? Okul öncesi ve 1. sınıflar için tarih belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026-2027 uyum haftası ne zaman? Okul öncesi ve 1. sınıflar için tarih belli oldu

Okula ilk kez adım atacak çocuklar için geri sayım başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftası tarihi belli oldu. Minikler, yeni eğitim dönemine başlamadan önce okula alışma sürecinden geçecek.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için hazırlıklar sürüyor. İlk kez okul heyecanı yaşayacak çocukların eğitim ortamına daha kolay alışması amacıyla uyum haftası uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri 7 Eylül’de uyum eğitimine başlayacak. (A Haber Grafik Ekibi)Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri 7 Eylül’de uyum eğitimine başlayacak. (A Haber Grafik Ekibi)

UYUM HAFTASI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler, diğer kademelerden önce okulla buluşacak. Uyum eğitimleri 7 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 11 Eylül Cuma günü tamamlanacak.

Bu süreçte çocukların sınıf ortamını tanıması, öğretmenleriyle iletişim kurması ve okul düzenine alışması hedefleniyor. Böylece öğrencilerin eğitim hayatlarının ilk günlerini daha rahat geçirmeleri hedefleniyor.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. (A Haber)Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. (A Haber)

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Tarih
Eğitim dönemi
7-11 Eylül 2026
Okul öncesi ve 1. sınıflar için uyum eğitimi
14 Eylül 2026
Eğitim öğretim yılının başlaması
16-20 Kasım 2026
Birinci dönem ara tatili
22 Ocak 2027
Birinci dönemin sona ermesi
25 Ocak-5 Şubat 2027
Yarıyıl tatili
8 Şubat 2027
İkinci dönemin başlaması
8-12 Mart 2027
İkinci dönem ara tatili
25 Haziran 2027
Eğitim öğretim yılının sona ermesi

Uyum haftasında öğrencilerin okul ortamına alışması hedefleniyor.Uyum haftasında öğrencilerin okul ortamına alışması hedefleniyor.

UYUM HAFTASINDA ÖĞRENCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Uyum haftasının amacı, çocukların okula başladıkları ilk günlerde yaşayabileceği yabancılık hissini azaltmak. İlk kez okul ortamına girecek bir çocuk için sınıf, öğretmen, arkadaşlar ve okul düzeni başlı başına yeni bir deneyim.

İlk günlerde öğrencilerin;

  • Öğretmenleriyle tanışması,
  • Sınıf ve okul ortamını tanıması,
  • Yeni arkadaşlarıyla iletişim kurması,
  • Okulun günlük işleyişine alışması,
  • Kendini okul ortamında daha rahat hissetmesi

bekleniyor.

Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. (AA)Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. (AA)

OKULLAR 14 EYLÜL'DE AÇILACAK

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026’da başlayacak.Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026’da başlayacak.

ÖĞRETMENLER MESLEKİ ÇALIŞMALARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni dönem hazırlıkları öğrencilerden önce başlayacak. MEB takvimine göre öğretmenlerin eğitim öğretim yılına hazırlık amacıyla gerçekleştireceği mesleki çalışmalar 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

Böylece okullar açılmadan önce öğretmenler yeni dönemin hazırlıklarını tamamlayacak. Öğrenciler ise kendi kademelerine göre belirlenen tarihlerde okul sıralarındaki yerini alacak.

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