2026-2027 uyum haftası ne zaman? Okul öncesi ve 1. sınıflar için tarih belli oldu
Okula ilk kez adım atacak çocuklar için geri sayım başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftası tarihi belli oldu. Minikler, yeni eğitim dönemine başlamadan önce okula alışma sürecinden geçecek.
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için hazırlıklar sürüyor. İlk kez okul heyecanı yaşayacak çocukların eğitim ortamına daha kolay alışması amacıyla uyum haftası uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
UYUM HAFTASI İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler, diğer kademelerden önce okulla buluşacak. Uyum eğitimleri 7 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 11 Eylül Cuma günü tamamlanacak.
Bu süreçte çocukların sınıf ortamını tanıması, öğretmenleriyle iletişim kurması ve okul düzenine alışması hedefleniyor. Böylece öğrencilerin eğitim hayatlarının ilk günlerini daha rahat geçirmeleri hedefleniyor.
2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ