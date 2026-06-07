2026 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Telafi sınavına kimler girebilir?
İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencilerinin merakla beklediği bütünleme sınavı takvimi belli oldu. Final sınavlarının ardından gözler telafi sürecine çevrilirken, başarısız veya koşullu başarılı dersleri bulunan öğrenciler için kritik tarih açıklandı.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimi netleşti. Bahar dönemi bitirme sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler bütünleme (telafi) sınavlarına çevrildi. Özellikle final sınavlarında istediği sonucu alamayan öğrenciler, telafi sınavı tarihlerini araştırmaya başladı.
2026 AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi bütünleme (telafi) sınavları 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Böylece 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan bitirme (final) sınavlarının ardından öğrenciler yaklaşık bir aylık hazırlık sürecine sahip olacak.
BÜTÜNLEME SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
AUZEF'te bütünleme sınavı, bitirme sınavına katılamayan veya final sınavı sonucunda istediği başarıyı elde edemeyen öğrenciler için düzenleniyor. Bütünleme sınavına;
- Final sınavına giremeyen öğrenciler,
- FF harf notu alan öğrenciler,
- DD ve DC harf notuyla koşullu başarılı sayılan öğrenciler
katılabiliyor. Sınava girmek için ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor.
FF, DD VE DC NOTU ALANLAR İÇİN KURALLAR NELER?
FF harf notu alan öğrencilerin ilgili dersten başarılı olabilmesi için bütünleme sınavına katılması gerekiyor. DD ve DC notuna sahip öğrenciler için ise durum farklı. Bu öğrencilerin bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmuyor. Ancak notlarını yükseltmek istemeleri halinde sınava katılabiliyorlar.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı bulunuyor. Not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına giren öğrencilerin son aldığı not geçerli sayılıyor. Bu nedenle DD veya DC notuna sahip bir öğrenci bütünleme sınavında başarısız olup FF alırsa, yeni notu esas alınabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, mevcut notundan memnun olan öğrencilerin sınava girip girmeme kararını dikkatli şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.