2026 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Telafi sınavına kimler girebilir?

katılabiliyor. Sınava girmek için ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor.

İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi bütünleme (telafi) sınavları 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Böylece 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan bitirme (final) sınavlarının ardından öğrenciler yaklaşık bir aylık hazırlık sürecine sahip olacak.

Temmuz ayında yapılacak telafi sınavlarının tarihi açıklandı. (Fotoğraf: A Haber)

FF, DD VE DC NOTU ALANLAR İÇİN KURALLAR NELER?

FF harf notu alan öğrencilerin ilgili dersten başarılı olabilmesi için bütünleme sınavına katılması gerekiyor. DD ve DC notuna sahip öğrenciler için ise durum farklı. Bu öğrencilerin bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmuyor. Ancak notlarını yükseltmek istemeleri halinde sınava katılabiliyorlar.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı bulunuyor. Not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına giren öğrencilerin son aldığı not geçerli sayılıyor. Bu nedenle DD veya DC notuna sahip bir öğrenci bütünleme sınavında başarısız olup FF alırsa, yeni notu esas alınabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, mevcut notundan memnun olan öğrencilerin sınava girip girmeme kararını dikkatli şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.