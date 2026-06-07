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2026 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Telafi sınavına kimler girebilir?

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2026 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Telafi sınavına kimler girebilir?

İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencilerinin merakla beklediği bütünleme sınavı takvimi belli oldu. Final sınavlarının ardından gözler telafi sürecine çevrilirken, başarısız veya koşullu başarılı dersleri bulunan öğrenciler için kritik tarih açıklandı.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimi netleşti. Bahar dönemi bitirme sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler bütünleme (telafi) sınavlarına çevrildi. Özellikle final sınavlarında istediği sonucu alamayan öğrenciler, telafi sınavı tarihlerini araştırmaya başladı.

AUZEF bütünleme sınavı için geri sayım resmen başladı. (Fotoğraf: AA)AUZEF bütünleme sınavı için geri sayım resmen başladı. (Fotoğraf: AA)

2026 AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi bütünleme (telafi) sınavları 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Böylece 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan bitirme (final) sınavlarının ardından öğrenciler yaklaşık bir aylık hazırlık sürecine sahip olacak.

BÜTÜNLEME SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

AUZEF'te bütünleme sınavı, bitirme sınavına katılamayan veya final sınavı sonucunda istediği başarıyı elde edemeyen öğrenciler için düzenleniyor. Bütünleme sınavına;

  • Final sınavına giremeyen öğrenciler,
  • FF harf notu alan öğrenciler,
  • DD ve DC harf notuyla koşullu başarılı sayılan öğrenciler

katılabiliyor. Sınava girmek için ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor.

Temmuz ayında yapılacak telafi sınavlarının tarihi açıklandı. (Fotoğraf: A Haber)Temmuz ayında yapılacak telafi sınavlarının tarihi açıklandı. (Fotoğraf: A Haber)

FF, DD VE DC NOTU ALANLAR İÇİN KURALLAR NELER?

FF harf notu alan öğrencilerin ilgili dersten başarılı olabilmesi için bütünleme sınavına katılması gerekiyor. DD ve DC notuna sahip öğrenciler için ise durum farklı. Bu öğrencilerin bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmuyor. Ancak notlarını yükseltmek istemeleri halinde sınava katılabiliyorlar.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı bulunuyor. Not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına giren öğrencilerin son aldığı not geçerli sayılıyor. Bu nedenle DD veya DC notuna sahip bir öğrenci bütünleme sınavında başarısız olup FF alırsa, yeni notu esas alınabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, mevcut notundan memnun olan öğrencilerin sınava girip girmeme kararını dikkatli şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.

(Telafi sınavına girecek öğrenciler için önemli ayrıntılar var. (Fotoğraf: AA)(Telafi sınavına girecek öğrenciler için önemli ayrıntılar var. (Fotoğraf: AA)

AUZEF'TE DERS PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında sınav puanlama sistemi geliyor. AUZEF'in uzaktan öğretim programlarında uygulanan değerlendirme sistemine göre çoktan seçmeli sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Puanlama yalnızca doğru cevap sayısı üzerinden yapılıyor. 20 soruluk bir testte her doğru cevap 5 puan değerinde kabul ediliyor.

Ders Puanı = Doğru Sayısı x 5

Örneğin;

  • 15 doğru,
  • 3 yanlış,
  • 2 boş

cevap veren bir öğrencinin ders puanı şu şekilde hesaplanıyor:

15 x 5 = 75 puan

Yanlış cevaplar değerlendirmeye dahil edilmiyor.

AUZEF'te not yükseltmek isteyen öğrencileri önemli bir süreç bekliyor. (Fotoğraf: A Haber)AUZEF'te not yükseltmek isteyen öğrencileri önemli bir süreç bekliyor. (Fotoğraf: A Haber)

BÜTÜNLEME SINAVINDA BARAJ PUAN KAÇ?

AUZEF'te öğrencilerin bağıl değerlendirme sistemine dahil olabilmesi için bitirme veya bütünleme sınavından en az 40 puan alması gerekiyor. 40 puanın altında kalan öğrenciler bağıl değerlendirmeye katılamıyor. Bu nedenle bütünleme sınavına girecek öğrencilerin öncelikle bu barajı aşmaları önem taşıyor.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Merkezi sistemle gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavların ardından cevap kağıtları okunuyor ve gerekli istatistiksel kontroller yapılıyor. Ders bazındaki sınav puanları AUZEF'in sınav sistemi üzerinden ilan edilirken öğrenciler aynı ekran üzerinden kendi cevaplarını, cevap anahtarlarını ve sınav sonuçlarını inceleyebiliyor.

Bitirme ve bütünleme sınavlarının ardından itiraz süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte her ders için bağıl değerlendirme hesaplanıyor. Oluşturulan harf notları ve başarı sonuçları ise AKSİS Öğrenci Sistemi üzerinden açıklanıyor.

FF notu alan öğrenciler için telafi sınavı büyük önem taşıyor. (Fotoğraf: AA)FF notu alan öğrenciler için telafi sınavı büyük önem taşıyor. (Fotoğraf: AA)

SINAV SORULARINA VE SONUÇLARA İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

AUZEF öğrencileri sınav sorularına ve sınav sonuçlarına belirlenen süreler içerisinde itiraz edebiliyor. Soru itirazları sınavların tamamlanmasının ardından, sonuç itirazları ise sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 2 iş günü içinde yapılabiliyor.

İtiraz işlemleri yalnızca AKSİS üzerinden erişilen AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi aracılığıyla kabul ediliyor. Sistem dışından yapılan başvurular değerlendirmeye alınmıyor. Öte yandan sınav sırasında yaşanan herhangi bir olumsuzluk için öğrenciler, görevli gözetmenler aracılığıyla resmi itiraz tutanağı da düzenletebiliyor.

Telafi sınavı öncesinde itiraz süreçleri de dikkat çekiyor. (Fotoğraf: A Haber)Telafi sınavı öncesinde itiraz süreçleri de dikkat çekiyor. (Fotoğraf: A Haber)

2025-2026 AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Sınav Türü Tarih
Ara Sınav (Vize) 25-26 Nisan 2026
Bitirme Sınavı (Final) 6-7 Haziran 2026
Bütünleme Sınavı (Telafi) 4-5 Temmuz 2026
Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı 6 Eylül 2026
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