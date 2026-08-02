Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan 100 soruluk sınavda 150 dakika verilirken, ek süre hakkı bulunan engelli adaylar 30 dakika daha kullanabilecek. 100 SORU İÇİN 150 DAKİKA Sınavda sayısal ve sözel testlerden 50'şer olmak üzere toplam 100 soru yer alıyor. Adaylara soruları yanıtlamaları için 150 dakika süre verilecek. Ek süre hakkı tanınan engelli adaylar ise 30 dakika ilave süre kullanabilecek. NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SINAV GÜNÜ AÇIK Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında fotoğraf ile T.C. kimlik numarası yer almayan adaylar için belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü hizmet veriyor. Açık müdürlüklerin listesine ÖSYM'nin duyuru sayfasından erişilebiliyor.

ALES/2 organizasyonuna 152 bin 449 aday katılırken, 395 bina ve 5 bin 895 salonda emniyet görevlileri dahil 20 bin 682 personel görev alıyor. 152 BİN 449 ADAY BAŞVURDU ÖSYM verilerine göre 2026-ALES/2'ye 152 bin 449 aday başvurdu. Sınav organizasyonunda emniyet görevlileri dahil 20 bin 682 personel görev yapıyor. Sınava 643 engelli aday giriyor. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından oluşan bin 268 aday sınav ücretinden muaf tutuldu. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 57 bina da organizasyon kapsamında kullanılıyor.