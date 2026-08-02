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2026 ALES/2 için geri sayım başladı! 152 bin 449 aday sınava girecek: Saat 10.00’dan sonra giriş yapılmayacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 ALES/2 için geri sayım başladı! 152 bin 449 aday sınava girecek: Saat 10.00’dan sonra giriş yapılmayacak

2026-ALES/2, bugün 81 ilde uygulanacak. Saat 10.15’te başlayacak sınav için adaylar 10.00’dan sonra binalara alınmayacak. Toplam 100 soruya 150 dakika verilecek, sonuçlar 21 Ağustos’ta açıklanacak. Adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM AİS üzerinden ulaşabiliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), bugün 81 ildeki 92 sınav merkezinde 395 bina ve 5 bin 895 salonda gerçekleştirilecek. Adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yöneltilecek. 150 dakika sürecek sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek.

2026-ALES/2, 2 Ağustos Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve saat 10.00’dan sonra hiçbir aday sınav binasına kabul edilmeyecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)2026-ALES/2, 2 Ağustos Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve saat 10.00’dan sonra hiçbir aday sınav binasına kabul edilmeyecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

ALES/2 BUGÜN SAAT KAÇTA?

Akademik kariyer hedefleyen adayların katılacağı 2026-ALES/2, bugün gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

ÖSYM'nin sınav giriş kuralına göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların kimlik ve sınava giriş belgelerinin kontrolünü önceden tamamlamaları, ulaşım planlarını sınav saatine göre yapmaları ve bina giriş saatinden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

Adaylar, bina ve salon bilgilerini içeren sınava giriş belgelerini T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.Adaylar, bina ve salon bilgilerini içeren sınava giriş belgelerini T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini gösteren sınav giriş belgelerine ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Belgeyi görüntülemek isteyen adayların;

  • T.C. kimlik numaraları,
  • Aday şifreleri

ile Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmaları gerekiyor.

ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan 100 soruluk sınavda 150 dakika verilirken, ek süre hakkı bulunan engelli adaylar 30 dakika daha kullanabilecek.Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan 100 soruluk sınavda 150 dakika verilirken, ek süre hakkı bulunan engelli adaylar 30 dakika daha kullanabilecek.

100 SORU İÇİN 150 DAKİKA

Sınavda sayısal ve sözel testlerden 50'şer olmak üzere toplam 100 soru yer alıyor. Adaylara soruları yanıtlamaları için 150 dakika süre verilecek. Ek süre hakkı tanınan engelli adaylar ise 30 dakika ilave süre kullanabilecek.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SINAV GÜNÜ AÇIK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında fotoğraf ile T.C. kimlik numarası yer almayan adaylar için belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü hizmet veriyor. Açık müdürlüklerin listesine ÖSYM'nin duyuru sayfasından erişilebiliyor.

ALES/2 organizasyonuna 152 bin 449 aday katılırken, 395 bina ve 5 bin 895 salonda emniyet görevlileri dahil 20 bin 682 personel görev alıyor.ALES/2 organizasyonuna 152 bin 449 aday katılırken, 395 bina ve 5 bin 895 salonda emniyet görevlileri dahil 20 bin 682 personel görev alıyor.

152 BİN 449 ADAY BAŞVURDU

ÖSYM verilerine göre 2026-ALES/2'ye 152 bin 449 aday başvurdu. Sınav organizasyonunda emniyet görevlileri dahil 20 bin 682 personel görev yapıyor.

Sınava 643 engelli aday giriyor. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından oluşan bin 268 aday sınav ücretinden muaf tutuldu. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 57 bina da organizasyon kapsamında kullanılıyor.

ÖSYM takvimine göre ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026’da erişime açılacak.ÖSYM takvimine göre ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026’da erişime açılacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını, açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Öte yandan, 2026-ALES/2 kapsamında alınacak puanlar sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyacak. Bu puanlar, ilgili süre boyunca akademik personel alımları ile lisansüstü eğitim başvurularında kullanılabilecek.

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