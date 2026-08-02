2026 ALES/2 için geri sayım başladı! 152 bin 449 aday sınava girecek: Saat 10.00’dan sonra giriş yapılmayacak
2026-ALES/2, bugün 81 ilde uygulanacak. Saat 10.15’te başlayacak sınav için adaylar 10.00’dan sonra binalara alınmayacak. Toplam 100 soruya 150 dakika verilecek, sonuçlar 21 Ağustos’ta açıklanacak. Adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM AİS üzerinden ulaşabiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), bugün 81 ildeki 92 sınav merkezinde 395 bina ve 5 bin 895 salonda gerçekleştirilecek. Adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yöneltilecek. 150 dakika sürecek sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek.
ALES/2 BUGÜN SAAT KAÇTA?
Akademik kariyer hedefleyen adayların katılacağı 2026-ALES/2, bugün gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak.
ÖSYM'nin sınav giriş kuralına göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların kimlik ve sınava giriş belgelerinin kontrolünü önceden tamamlamaları, ulaşım planlarını sınav saatine göre yapmaları ve bina giriş saatinden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.
SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini gösteren sınav giriş belgelerine ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden ulaşabilecek.
Belgeyi görüntülemek isteyen adayların;
- T.C. kimlik numaraları,
- Aday şifreleri
ile Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmaları gerekiyor.