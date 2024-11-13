2025 YÖKDİL sınav tarihleri belli oldu: ÖSYM YÖKDİL ve e-YÖKDİL ne zaman, başvurular hangi tarihlerde yapılacak?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sınav takvimine dair detayları sosyal medya üzerinden açıkladı. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre, 2025 yılında YÖKDİL sınavları iki kez yapılacak. YÖKDİL/1 sınavı Şubat ayında, YÖKDİL/2 sınavı ise Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda yapılan e-YÖKDİL sınavları ise Mayıs ayında uygulanacak. 2025 yılında YÖKDİL sınavları, İngilizce dilinde Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında gerçekleştirilecek. İşte, 2025 YÖKDİL sınav takvimi detayları…

2025 YÖKDİL Sınav Takvimi

2025 YÖKDİL Sınav Takvimi

YÖKDİL/1 Sınavı: 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Adaylar, başvurularını 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

YÖKDİL/2 Sınavı: 27 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Bu sınav için başvurular 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.

2025 e-YÖKDİL Sınav Tarihleri

e-YÖKDİL İngilizce Sosyal Bilimler: 24 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.

e-YÖKDİL İngilizce Sağlık Bilimleri: 25 Mayıs 2025 tarihinde uygulanacak.

e-YÖKDİL İngilizce-Fen Bilimleri: 31 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

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