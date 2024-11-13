2025 DGS sınav tarihleri: DGS ne zaman, başvurular hangi tarihlerde yapılacak?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sınav takvimine dair detayları sosyal medya üzerinden paylaştı. 2025 sınav takvimi, DGS adayları tarafında merak ediliyor, araştırılıyor. İşte 2025 DGS sınav ve başvuru tarihleri…

2025 DGS Sınav Tarihi

ÖSYM'nin duyurduğu sınav takvimine göre, 2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. İki yıllık ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin katıldığı bu sınav, her yıl olduğu gibi yine yoğun bir başvuru bekliyor.

2025 DGS Sınav Tarihi

2025 DGS Başvuru Tarihleri

DGS'ye başvurmak isteyen adaylar, 21 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Başvuru sürecinin sonunda ÖSYM, adayların sınav giriş belgelerini de yine dijital ortamda erişime açacak.

DGS 2025 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

DGS 2025 sonuçları ise ÖSYM'nin takvimine göre, sonuçlar 11 Eylül 2025 tarihinde adayların erişimine sunulacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek.

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