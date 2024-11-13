2025 ÖABT sınav tarihleri açıklandı: KPSS - ÖABT ayrıldı mı, AGS ve ÖABT başvuruları ne zaman?
ÖSYM, 2025 yılı KPSS, AGS ve ÖABT tarihlerini duyurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un yaptığı açıklamaya göre, KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarının tarihleri ve sonuç açıklama takvimi açıklandı. KPSS’ye girecek adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek için detayları araştırmaya başladı. İşte 2025 AGS ve ÖABT sınav tarihleri…
ÖSYM'nin yayımladığı takvimle birlikte, adayların başvurularını hangi tarihlerde yapacağı ve sınav ücretleriyle ilgili detaylar da netleşti. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde KPSS'ye katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci kısa sürede başlayacak. Bu kapsamda, Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav tarihleri ÖSYM'nin resmi sitesinden duyuruldu.
2025 KPSS Sınav Tarihleri
KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek.
KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavı ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak.
AGS ve ÖABT Sınav Tarihleri
(Akademi Giriş Sınavı) AGS ve (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT sınavı 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular ise 8 Mayıs - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.
Sınav takvimine erişmek için tıklayınız.