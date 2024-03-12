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2024 BAŞVURU KILAVU YAYINLADI! 2024 LGS başvuruları ne zaman başlayacak? 8. Sınıflar için oturum saatleri belli oldu

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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2024 BAŞVURU KILAVU YAYINLADI! 2024 LGS başvuruları ne zaman başlayacak? 8. Sınıflar için oturum saatleri belli oldu

2024 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı! Hayallerindeki liseye adım atmak için sınavlara çalışan 8. sınıf öğrencileri için LGS başvuru tarihi belli oldu.

2024 LGS başvuru tarihi belli oldu. Eğitim öğretim hayatına iyi başarılı bir lisede devam etmek isteyen 8. Sınıf öğrencileri için bir basamak haline gelen LGS başvuru tarihi belli oldu. Sınavlara tam gaz hazırlanan adayların öncelikle LGS başvurularını tamamlamaları gerekiyor. İşte 2024 LGS başvuru tarihi...

LGS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları 18-29 Mart arasında olacak.

LGS SINAVI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak OLAN Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezî Sınavı 2 Haziran 2024 tarihinde düzenlenecek.

GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzuna göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

SINAV OTURUM SAATLERİ BELLİ OLDU!

2 Haziran 2024 tarihinde düzenlenecek olan LGS iki oturumdan oluşacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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