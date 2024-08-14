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Son dakika | MEB duyurdu! İlkokullarda sınav saati kalktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 14:30 Güncelleme: 14.08.2024 15:38
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Son dakika | MEB duyurdu! İlkokullarda sınav saati kalktı

Son dakika haberi...MEB yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesine yayımladı. Genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek. Dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.

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