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2024 ÖABT başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi başvuru ekranı

Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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2024 ÖABT başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi başvuru ekranı

Öğretmenlik hayali kuran adaylar dikkat! Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları geri sayım başladı. Başvurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresindeki Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan öğretmen adayları ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Başvurularının ne zaman, saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Başvuru Ekranı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açılacak. Peki ÖABT başvuruları saat kaçta açılacak. İşte ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınav takvimi…

2024 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları 3 Mayıs 2024 tarihinde başlayıp 15 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden toplanacak.

2024 ÖABT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS LİSANS - ÖABT 2024 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

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