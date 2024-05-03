2024 ÖABT başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi başvuru ekranı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan öğretmen adayları ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Başvurularının ne zaman, saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Başvuru Ekranı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açılacak. Peki ÖABT başvuruları saat kaçta açılacak. İşte ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınav takvimi…