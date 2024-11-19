BİLSEM ön değerlendirme başvuruları ne zaman? 2024-2025 BİLSEM sınavı hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2024-2025 eğitim öğretim yılı sınav takvimini açıkladı. Veliler ve öğrenciler, sınav tarihlerini ve başvuru süreçlerini merakla beklerken detaylı takvim kamuoyuyla paylaşıldı. Ön değerlendirme, bireysel değerlendirme ve kayıt süreçlerini kapsayan bu takvim, aday öğrenciler için önemli aşamaları içeriyor.

Ön Değerlendirme Başvuruları Ne Zaman?

BİLSEM ön değerlendirme randevuları, 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında alınacak. Bu süreçte öğrenci randevuları, ilgili okullar tarafından oluşturulacak ve giriş belgeleri 11 Aralık 2024 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Ön değerlendirme uygulamaları ise 21 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 23 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu aşamada başarılı olan öğrenciler, bireysel değerlendirme sürecine katılmaya hak kazanacak.

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Önemli Tarihler ve Sınav Süreçleri

BİLSEM sınav takvimi, her aşama için net tarihlerle duyuruldu. İşte BİLSEM sürecindeki kritik tarihlerin özeti:

25 Kasım - 6 Aralık 2024: Ön değerlendirme randevularının oluşturulması

11 Aralık 2024: Giriş belgelerinin yayımlanması

21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilanı

3-7 Mart 2025: Ön değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları

10-14 Mart 2025: İtirazların değerlendirilmesi

Bireysel Değerlendirme Süreci

Bireysel değerlendirme aşaması, BİLSEM sınavlarının en önemli bölümünü oluşturuyor. Bu aşama için randevular, 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında planlanacak. Bireysel değerlendirmeye katılacak öğrencilerin giriş belgeleri, 26 Mart 2025 tarihinde e-Okul üzerinden yayımlanacak.

Değerlendirme uygulamaları ise 14 Nisan - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi 4 Temmuz 2025'te açıklanacak.

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Kayıt Süreci ve İtiraz Hakkı

Bireysel değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak ve 25 Temmuz'a kadar sonuçlandırılacak. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ise 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Veliler ve Öğrenciler İçin Önemli Uyarılar

BİLSEM süreçlerinde adayların tüm belgelerini zamanında kontrol etmeleri ve belirtilen tarihlerde başvuru yapmaları büyük önem taşıyor. Ayrıca sonuçlarla ilgili itirazlar, belirtilen tarihlerde yapılmazsa dikkate alınmayacak.