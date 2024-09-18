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2024 AUZEF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 13:12
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2024 AUZEF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından düzenlenen mezuniyet üç ders sınavı, 14 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Söz konusu sınav, mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için büyük önem taşıyor ve bu nedenle sonuçlar oldukça merak ediliyor. Peki, 2024 AUZEF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayı!

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