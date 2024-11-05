2025 yılı YKS, LGS, DGS, AÖL, Yökdil sınav tarihleri! ÖSYM sınav takvimi

2024 yılında ÖSYM, sınav takvimini 6 Kasım'da kamuoyuna duyurmuştu. 2025 yılı sınav tarihleri için de Kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Takvimin açıklanmasıyla birlikte adaylar, sınav başvuru ve sınav günlerine ilişkin planlarını yapmaya başlayacak.

ÖSYM Takvimi (AA)

2025 YKS, LGS, DGS, AÖL, Yökdil Sınav Tarihleri Ne Zaman?

Her yıl yüz binlerce adayın katıldığı YKS, LGS, DGS, AÖL, Yökdil sınav tarihleri için geri sayım başladı. Bu sınavlar, lisans ve lisansüstü eğitimde ilerlemek isteyen adaylar isteyenler için büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında, ÖSYM'nin sınav tarihlerini ve başvuru süreçlerini içeren detaylı takvimi her yıl Kasım ayında yayınladığı görülüyor. 2025 yılı sınav tarihleri için de Kasım ayında netlik kazanacağı tahmin ediliyor. 2025 yılı ÖSYM sınav takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacaktır.

ÖSYM Takvimi (AA)

2025 LGS Sınav Tarihi Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına geçiş yapacak öğrenciler için LGS tarihini duyurdu. 8'inci sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.