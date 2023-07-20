Tercih yapıp yerleşince/yerleşemeyince OBP düşer mi? Kırık OBP ne zaman düzelir? Ortaöğretim Başarı Puanı HESAPLAMA 2023
Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi sorusu, üniversite tercih döneminde adaylar arasında sıklıkla merak edilen konular arasında yer alıyor. Üniversite tercihleri, adayların sınav sonuçları ve tercih ettikleri üniversitelerin kontenjanlarına göre değerlendirilir. Adaylar, belirledikleri sıralamaya ve kontenjanlara göre yerleştirilirler. Peki tercih yapıp yerleşince/yerleşemeyince OBP düşer mi? Kırık OBP ne zaman düzelir?
Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi sorusu, üniversite tercih döneminde adaylar arasında sıklıkla merak edilen konular arasında yer alıyor. Üniversite tercihleri, adayların sınav sonuçları ve tercih ettikleri üniversitelerin kontenjanlarına göre değerlendirilir. Adaylar, belirledikleri sıralamaya ve kontenjanlara göre yerleştirilirler. Peki tercih yapıp yerleşince/yerleşemeyince OBP düşer mi? Kırık OBP ne zaman düzelir?
TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE PUAN DÜŞER Mİ?
ÖSYM'nin yayınladığı konuya dair bilgi sık sorulan sorular kılavuzunda şu şekilde verilmiştir;
Geçen yıl 2023-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?
Evet. 2023-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.
Geçen yıl 2023-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?
Evet. 2023-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.
OBP PUANI NASIL HESAPLANMAKTADIR?
Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.
Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP'nin katkısı ne olacaktır?
OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.
Kırık OBP Nedir?
Kırık orta öğretim başarı puanı ilk sınava giren öğrenciler ile bir bölüm kazanmış öğrenciler arasındaki adaleti sağlamak amacıyla kazanmış ancak ikinci kez sınava giren öğrencilerden kesilmekte ve eksik puan düşürülerek puanlama hesaplaması yapılmaktadır.
Kırık OBP Düzelir mi?
Kırık OBP puan düzelmesi için bir yıl sınava girilmemesi ve o seneyi hazırlanarak geçirmek gerekmektedir. İkinci seçenek ise 2. sene kırık obp puanının çok üzerinde bir puan almak Kırık OBP puanını düzeltecektir.
OBP Kırılması Nasıl Hesaplanır?
Okul birincisi bir öğrenci normal şartlarda 60 tam OBP almaktadır. Bu bağlamda sınav sonucunda yarısı kadar puan kırılmaktadır. Bu durum sonucunda 30 puan kaybeder. Ortaöğretim okulundan derece alamayan bir öğrenci örnek vermek gerekirse 20 OBP eklenecek ise ikinci sınav sonucunda yarısı yani 10 puanı düşülerek sadece sınav sonuç puanına 10 puan eklenecektir.
Bu durumda yapılması gereken düşülecek puan kadar soru çözerek aradaki farkı kapatmak olacaktır.
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- Tercih yapıp yerleşince/yerleşemeyince OBP düşer mi? Kırık OBP ne zaman düzelir? Ortaöğretim Başarı Puanı HESAPLAMA 2023
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