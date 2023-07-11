YKS tercih yapıp gelmezse puan kırılır mı? Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi? YKS AYT-TYT OBP hesaplama 2023!
"YKS tercih yapıp gelmezse puan kırılır mı 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. YKS tercihlerine kısa süre kala milyonlarca öğrenci, üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşüyor mu? İşte YKS hakkında merak edilenler...
YKS sınav sonuçları ve tercih işlemleri için geri sayım başladı. Üniversite adayları YKS hakkında detayları araştırmalar yapıyor. "YKS tercih yapıp gelmezse puan kırılır mı?" sorusu ise arama motorlarında hız kazandı. Peki, YKS tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi? İşte, haberin detayları...
TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE PUAN DÜŞER Mİ?
Puan kaybı yaşanmayan durumlar;
Herhangi bir biçimde tercih ettiğiniz bölüme yerleşemezseniz okul puanınız düşmez
Sınavsız hakkınızı kullanarak sınava girdiniz ön lisans veya lisans bölümü kazandınız ancak kayıt yaptırmadıysanız bu durumda puan kaybı yaşanmaz çünkü yedek olarak belirlenen aday kayıt yaptırır kontenjan ölmez,
Ek yerleştirmelerde tercih yaptığınız ve yerleşemediğiniz için puanınız kesilmez
ÖSYM'nin yayınladığı konuya dair bilgi sık sorulan sorular kılavuzunda şu şekilde verilmiştir;
Geçen yıl 2022-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?
Evet. 2021-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.
Geçen yıl 2022-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?
Evet. 2021-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.
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- YKS tercih yapıp gelmezse puan kırılır mı? Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi? YKS AYT-TYT OBP hesaplama 2023!
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