Anadolu Üniversitesi kayıtları ne zaman başlıyor? 2023 AÖF Bahar dönemi sınav TAKVİMİ - AÖF 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt dönemi araştırılmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının güz dönemi final sınavlarının açıklanmasının hemen ardından öğrenciler ikinci dönem için kayıt tarihlerini merak etmeye başladı. Şubat ayıyla birlikte başlayacak olan kayıt dönemi 12 gün sürecek. Peki 2023 AÖF kayıt yenileme ne zaman?