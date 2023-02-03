Anadolu Üniversitesi kayıtları ne zaman başlıyor? 2023 AÖF Bahar dönemi sınav TAKVİMİ - AÖF 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt dönemi araştırılmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının güz dönemi final sınavlarının açıklanmasının hemen ardından öğrenciler ikinci dönem için kayıt tarihlerini merak etmeye başladı. Şubat ayıyla birlikte başlayacak olan kayıt dönemi 12 gün sürecek. Peki 2023 AÖF kayıt yenileme ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt dönemi araştırılmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının güz dönemi final sınavlarının açıklanmasının hemen ardından öğrenciler ikinci dönem için kayıt tarihlerini merak etmeye başladı. Şubat ayıyla birlikte başlayacak olan kayıt dönemi 12 gün sürecek. Peki 2023 AÖF kayıt yenileme ne zaman?
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF ikinci dönem kayıtlar 13 - 24 Şubat 2023 tarihleri arasında alınacak.
2023 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023
Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023
AÖF BÜTÜNLEME SINAVI VAR MI, NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme sınavları bulunmuyor. Buna göre öğrenciler final sınavı sonuçları ile dersi geçip geçmediklerini öğrenecek.
AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.
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