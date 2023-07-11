LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? LGS 2023 tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?
"LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? LGS 2023 tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?
"LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? LGS 2023 tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlatılan tercih başvuruları adayların gündeminde yer alıyor. Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? LGS 2023 tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?
TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?
Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.
Lise tercih süreci, 19 Temmuz'a kadar sürecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları da 19 Temmuz'a kadar sürecek.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?
OHAL kapsamında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022-2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023'te 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde "pozitif ayrımcılık" uygulanacak.
Bu illerdeki öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek.
Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.
Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek.
Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.
TERCİH ROBOTU ÖĞRENCİLERE DESTEK OLACAK
LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.
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- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? LGS 2023 tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?
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