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AÖF öğrencisi vergisiz telefon alabilir mi 2023? 2 yıllık ön lisans okuyanlar ÖTV'siz cep telefonu alacak mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2023
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AÖF öğrencisi vergisiz telefon alabilir mi 2023? 2 yıllık ön lisans okuyanlar ÖTV’siz cep telefonu alacak mı?

"AÖF öğrencisi vergisiz telefon alabilir mi 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 2023 Genel Seçimleri öncesinde verilen müjde yerine getirilecekken, öğrenciler yüzde elli fiyatına cep telefonu ve bilgisayar alabilecek. Bu noktada vergisiz telefon şartları ve yaş sınırı öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, AÖF öğrencisi vergisiz telefon alabilir mi 2023? 2 yıllık ön lisans okuyanlar ÖTV'siz cep telefonu alacak mı?

"AÖF öğrencisi vergisiz telefon alabilir mi 2023? 2 yıllık ön lisans okuyanlar ÖTV'siz cep telefonu alacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika konu hakkında açıklama gelirken, vatandaşlar vergisiz telefon şartları ve yaş sınır hakkında net detayların ortaya çıkmasını bekliyor. Peki, AÖF öğrencisi vergisiz telefon alabilir mi 2023? 2 yıllık ön lisans okuyanlar ÖTV'siz cep telefonu alacak mı?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU SATIŞI NE ZAMAN?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı müjdesine dair geçtiğimiz günlerde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bilgilendirme yapacak."

Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda konunun ele alınması bekleniyor.

VERGİSİZ TELEFON KİMLER ALABİLİR?

Vergisiz telefon müjdesi açıklamalara göre bir yükseköğretim kurumunda yer alan önlisans ve lisans öğrencileri için geçerli olacak.

CEP TELEFONU VERGİ ORANI

Cep telefonlarının vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve yüzde 18 oranında KDV alınıyor.

Cep telefonun fiyatına göre ÖTV oranı yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 olarak değişiyor.

AÖF ÖĞRENCİSİ VERGİSİZ TELEFON ALABİLİR Mİ 2023?

AÖF öğrencilerinin kapsamda olup olmayacağı henüz belli değil. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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