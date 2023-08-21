AÖF öğrencisi vergisiz telefon alabilir mi 2023? 2 yıllık ön lisans okuyanlar ÖTV’siz cep telefonu alacak mı?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU SATIŞI NE ZAMAN?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı müjdesine dair geçtiğimiz günlerde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor.