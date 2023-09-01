"9. sınıflar 1 hafta erken mi başlayacak 2023? 9. sınıflar okula erken mi gidecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının başlaması ile birlikte, liselerin ne zaman açılacağını ve yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak eden liseli öğrenciler, konu hakkında bilgi almak adına MEB'in liseleri tekrar eğitim faaliyetine açacağı tarihi sorguluyor. Peki, 9. sınıflar 1 hafta erken mi başlayacak 2023? 9. sınıflar okula erken mi gidecek?