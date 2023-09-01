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9. sınıflar 1 hafta erken mi başlayacak 2023? 9. sınıflar okula erken mi gidecek?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 01.09.2023
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9. sınıflar 1 hafta erken mi başlayacak 2023? 9. sınıflar okula erken mi gidecek?

"9. sınıflar 1 hafta erken mi başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yüz binlerce liseli öğrenci ve bu yıl ilk kez liselere kayıt yaptıran adaylar, yaz tatilinin son bulacağı ve 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, 9. sınıflar 1 hafta erken mi başlayacak 2023? 9. sınıflar okula erken mi gidecek?

"9. sınıflar 1 hafta erken mi başlayacak 2023? 9. sınıflar okula erken mi gidecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının başlaması ile birlikte, liselerin ne zaman açılacağını ve yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak eden liseli öğrenciler, konu hakkında bilgi almak adına MEB'in liseleri tekrar eğitim faaliyetine açacağı tarihi sorguluyor. Peki, 9. sınıflar 1 hafta erken mi başlayacak 2023? 9. sınıflar okula erken mi gidecek?

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.

Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

9'UNCU SINIFLAR ERKEN Mİ AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim kademesine geçen öğrencilere uyum haftası düzenliyor.

Yeni dönemde eğitim öğretim faaliyetleri önümüzdeki 11 Eylül'de başlayacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencileri için uyum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında olacak.

Lise öğrencileri için ise bu uygulama söz konusu değil.

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