ÖSYM DUYURDU! ALES 3 ne zaman? ALES/3 sınavı hangi ay ve tarihte yapılacak? Başvuru tarihi...
EĞİTİM ahaber.com.tr
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2023-ALES/2 sınavının sonuçları açıklandı. Bu sınav birçok akademisyen ve lisansüstü öğrenci için büyük bir öneme sahip. Bu gelişme sonrası tüm gözler bu yılın son ALES oturumunun başvuru ve sınav tarihine çevrildi. İşte, ALES 3 sınavı hakkında detaylar...
"2023 ALES/3 ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. ÖSYM Başkanlığınca yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın, son oturumu için geri sayım başladı. Akademik kariyer hedefindeki adayların katılım sağladığı sınavın başvuru tarihi merak konusu oldu. İşte, 2023 ALES/3 oturumuna dair detaylar...
ALES/3 NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.
ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ
ALES/3 başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.
Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.
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