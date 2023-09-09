ÖSYM DUYURDU! ALES 3 ne zaman? ALES/3 sınavı hangi ay ve tarihte yapılacak? Başvuru tarihi...

"2023 ALES/3 ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. ÖSYM Başkanlığınca yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın, son oturumu için geri sayım başladı. Akademik kariyer hedefindeki adayların katılım sağladığı sınavın başvuru tarihi merak konusu oldu. İşte, 2023 ALES/3 oturumuna dair detaylar...