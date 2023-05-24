Depremden etkilenen öğrenciler yaşam gemisinde YKS'ye hazırlanıyor
Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremzedeler için limana getirilen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi'nde 1000'e yakın öğrenci, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na çalışıyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkımlara neden olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedeler için limana, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi getirildi. Gemi, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 8'inci ve 12'nci sınıf depremzede öğrenciler için okul ve yurda dönüştürüldü. 10 Nisan'da ilk ders zilinin çaldığı gemide 70 öğretmen, depremden sonra kitaplarından uzak kalan öğrencileri sınava hazırlamaya başladı.
'YÜZ YÜZE EĞİTİMDEN SONRA ETÜTLERE GİRİYORLAR'
Geminin Akademi Destekleme ve Yerleştirme Kurs Merkezi Genel Koordinatörü Cihangir Kaya, "Burası Milli Eğitim Bakanlığı ile Karadeniz Holding arasında imzalanan bir protokol kapsamında oluşturulmuş kurs merkezidir. Bu kurslar normalde 18 saat olması gerekiyor. Ancak biz 35 saate kadar çıkardık. 35 saat öğrencilere yüz yüze eğitim veriyoruz. Yüz yüze eğitimden sonra öğrencilerimiz etütlere giriyorlar. Etütlerde bireysel çalışmalar yapabiliyorlar. Hem öğretmenleriyle hem kendi aralarında ve konularla ilgili ayrıntıları inecek kadar zamanları var.
Akşam uyku saatine kadar öğretmenler eşliğinde sürekli eğitim alıyorlar. Depremden etkilenen öğrencilerimizin psikolojilerine ve hayat standartlarına çok iyi geldi. Öğrenciler normalde gemide yaşamanın vermiş olduğu farklı bir psikolojiyi burada yaşıyorlar. Psikolojik olarak rahatlar, çünkü bina korkusu geçirdikleri için bu endişeyi yaşamıyorlar" dedi.
Deneme analizinde öğrencilerden ciddi verimler aldıklarını kaydeden Kaya, "Koordine edilmiş farklı illerden gelmiş öğretmenlerimiz bize ders anlatımına hem de etüt ve pansiyon düzenimizde destek oluyor. Yaklaşık 70'e yakın kendi kadromuz, öğretmenlerimiz var. Kalabalık ve yoğun öğretmen topluluğu ile 1000 öğrenciye eğitim veriyoruz" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? Taşerona kadro gündemi 2023! Taşerona kadro ne zaman verilecek? Son durum...
- Pandemide kesilen cezalar iade mi edilecek son dakika? Ödenen paralar geri mi alınacak? Resmi Gazete'de yayımlandı!
- Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde oranlar tepetaklak oldu! Bankaların güncel faiz oranları! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
- UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2023! MEB Uzman öğretmen ve başöğretmen başvuruları ne zaman, şartları neler? Yeni karar açıklandı!
- 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF final sınavları nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi?
- DGS başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?
- Beklenti anketi sonuçlandı! Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE Kira artış enflasyon oranları ne kadar olacak?
- Ücretsiz doğalgaz fatura uygulaması bitti mi? Mayıs ayı doğalgaz faturaları gelecek mi, ücretsiz mi?
- Depremzede öğrencilere burs başvuruları başladı mı? Depremzede öğrencilere burs ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak?
- Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını 34. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fuat bilmecesi...
- EYT'de 2000 sonrasına 3600 prim - gün şartları netleşti! SSK, Bağ-Kur'luya kısmi emeklilik! 2000 - 2001 - 2002- 2003 sonrasın sigortalılar...
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, kaç TL yatacak?