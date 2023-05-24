Depremden etkilenen öğrenciler yaşam gemisinde YKS’ye hazırlanıyor





'YÜZ YÜZE EĞİTİMDEN SONRA ETÜTLERE GİRİYORLAR'



Geminin Akademi Destekleme ve Yerleştirme Kurs Merkezi Genel Koordinatörü Cihangir Kaya, "Burası Milli Eğitim Bakanlığı ile Karadeniz Holding arasında imzalanan bir protokol kapsamında oluşturulmuş kurs merkezidir. Bu kurslar normalde 18 saat olması gerekiyor. Ancak biz 35 saate kadar çıkardık. 35 saat öğrencilere yüz yüze eğitim veriyoruz. Yüz yüze eğitimden sonra öğrencilerimiz etütlere giriyorlar. Etütlerde bireysel çalışmalar yapabiliyorlar. Hem öğretmenleriyle hem kendi aralarında ve konularla ilgili ayrıntıları inecek kadar zamanları var.