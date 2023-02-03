"EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli yerleştirmeleri için başvurular ocak ayında alındı. Tercih başvuruları 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?