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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2023
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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adayların, sonuç beklentisi arttı. EKPSS tercih sonuçları AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden ilan edilecek. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli yerleştirmeleri için başvurular ocak ayında alındı. Tercih başvuruları 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM EKPSS tercih sonuç tarihine yönelik bir açıklama yapmadı ancak geçtiğimiz yıl tercihler 1 ay sonra neticelendirilmişti.

Bu yıl sonuçların benzer şekilde şubat ayında ilan edilmesi bekleniyor.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlara ÖSYM sonuç internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişebilecek.

KURA ÇEKİMİ HAKKINDA

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken; 6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

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