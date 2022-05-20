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AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı giriş yerleri nereden öğrenilir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı giriş yerleri nereden öğrenilir?

AÖF sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 AÖF final sınavına geri sayım başladı. Açıköğretimde eğitimini sürdüren öğrenciler bu hafta sonu final sınavına katılacak. Sınav için hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, final sınavına nerede katılacaklarını araştırıyor. Bu kapsamda AÖF final sınav giriş belgesi araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı giriş yerleri nereden öğrenilir? İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından gerçekleştirilecek bahar dönemi final sınavına saatler kaldı. Final sınavının yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı giriş yerleri nereden öğrenilir? İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF bahar dönemi dönem sonu sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek, belgelerini çıktı olarak alabilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI...

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi final sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yaz Okulu Sınavı: 13 Ağustos 2022

Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek.

BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.

Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?

A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMDE SINIF KAVRAMI VAR MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.

Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.

AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI

Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.

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