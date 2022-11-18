2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? Uzman öğretmenlik sınav soruları nasıl olacak?

Uzman öğretmenlik sınavı için başvuru işlemleri tamamlandı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına girecek olan adaylar, sınav gününü ve saatini araştırmaya başladı. İşte uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi alma ekranı ve sınav hakkında merak edilen detaylar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MEB, yayımladığı takvimle birlikte, uzman öğretmenlik sınav tarihini ve sınav giriş yerlerini açıkladı. Uzman öğretmenlik sınavı, 19 Kasım Cumartesi günü, 81 ilde saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak.