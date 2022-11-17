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Okullar ne zaman açılacak? 2022 ara tatil ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2022-2023 takvimi

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2022
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Okullar ne zaman açılacak? 2022 ara tatil ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2022-2023 takvimi

Okullarda 1. dönem ara tatilinin başlamasıyla birlikte öğrenciler tatile girdi. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yaşadığı ara tatilin bitiş tarihi merak konusu oldu. "Öğrenciler ise okullar ne zaman açılıyor, ara tatil ne zaman bitiyor?" sorularına cevap aramaya başladı. İşte, okulların açılacağı tarih...

Ara tatil ne zaman bitiyor? Geçtiğimiz cuma günü ara tatil sürecine giren öğrenciler okulların hangi tarihte açılacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı yıl içinde uygulanacak olan tatil tarihlerini açıkladı. Ara tatilin bitmesine kısa bir zaman kala, "Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitecek" sorusu gündeme geldi. Peki, okullar ne zaman, yarın mı açılıyor? İşte, cevabı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının tatil takvimi belli oldu.

Okullarda birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de tarihinde yapılmaya başladı.

Buna göre; 18 Kasım'da ara tatilin sona ermesiyle birlikte hafta sonu tatili başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

17 - 20 Nisan 2023 Tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.

OKULLAR'DA RESMİ TATİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

1 Ocak 2023 – Pazar

23 Nisan 2023 – Pazar

1 Mayıs 2023 – Pazartesi

19 Mayıs 2023 – Cuma

15 Temmuz 2023 – Cumartesi

30 Ağustos 2023 – Çarşamba

29 Ekim 2023 – Pazar

Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)

Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

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