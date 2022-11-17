Okullar ne zaman açılacak? 2022 ara tatil ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2022-2023 takvimi

Ara tatil ne zaman bitiyor? Geçtiğimiz cuma günü ara tatil sürecine giren öğrenciler okulların hangi tarihte açılacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı yıl içinde uygulanacak olan tatil tarihlerini açıkladı. Ara tatilin bitmesine kısa bir zaman kala, "Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitecek" sorusu gündeme geldi. Peki, okullar ne zaman, yarın mı açılıyor? İşte, cevabı...