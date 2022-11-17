Okullar ne zaman açılacak? 2022 ara tatil ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2022-2023 takvimi
Okullarda 1. dönem ara tatilinin başlamasıyla birlikte öğrenciler tatile girdi. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yaşadığı ara tatilin bitiş tarihi merak konusu oldu. "Öğrenciler ise okullar ne zaman açılıyor, ara tatil ne zaman bitiyor?" sorularına cevap aramaya başladı. İşte, okulların açılacağı tarih...
Ara tatil ne zaman bitiyor? Geçtiğimiz cuma günü ara tatil sürecine giren öğrenciler okulların hangi tarihte açılacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı yıl içinde uygulanacak olan tatil tarihlerini açıkladı. Ara tatilin bitmesine kısa bir zaman kala, "Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitecek" sorusu gündeme geldi. Peki, okullar ne zaman, yarın mı açılıyor? İşte, cevabı...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının tatil takvimi belli oldu.
Okullarda birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de tarihinde yapılmaya başladı.
Buna göre; 18 Kasım'da ara tatilin sona ermesiyle birlikte hafta sonu tatili başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.
15 TATİL NE ZAMAN?
23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.
2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
17 - 20 Nisan 2023 Tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak
2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.
OKULLAR'DA RESMİ TATİL GÜNLERİ NE ZAMAN?
1 Ocak 2023 – Pazar
23 Nisan 2023 – Pazar
1 Mayıs 2023 – Pazartesi
19 Mayıs 2023 – Cuma
15 Temmuz 2023 – Cumartesi
30 Ağustos 2023 – Çarşamba
29 Ekim 2023 – Pazar
Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)
Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)
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- Okullar ne zaman açılacak? 2022 ara tatil ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2022-2023 takvimi
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