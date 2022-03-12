Pazartesi günü okul var mı? Valilikler tarafından kar tedbirleri kapsamında alınan kararlar neticesinde perşembe ve cuma günü okullar tatil edildi. Her zaman olduğu gibi karın tadını yine çocuklar çıkardı. Kar yağışı devam ederken, pazartesi günü de okullarda tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Pazartesi günü okul var mı? 14 Mart Pazartesi okullarda kar tatili olacak mı? İstanbul'da kar tatili yapılacak mı? İşte haberin detayları...

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikler tarafından henüz pazartesi günü kar tatili ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Buna göre, yurt genelinde 14 Mart Pazartesi günü okullar açık olacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.