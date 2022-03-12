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Pazartesi günü okul var mı? 14 Mart Pazartesi okullarda kar tatili olacak mı? İstanbul'da kar tatili yapılacak mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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Pazartesi günü okul var mı? 14 Mart Pazartesi okullarda kar tatili olacak mı? İstanbul’da kar tatili yapılacak mı?

Pazartesi okullarda kar tatili olacak mı? İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe ve cuma günü okullar tatil edilmişti. Hafta sonunu karın tadını çıkararak geçiren öğrenciler, pazartesi günü de okullarda tatil uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, Pazartesi günü okul var mı? 14 Mart Pazartesi okullarda kar tatili olacak mı? İstanbul'da kar tatili yapılacak mı? İşte cevaplar...

Pazartesi günü okul var mı? Valilikler tarafından kar tedbirleri kapsamında alınan kararlar neticesinde perşembe ve cuma günü okullar tatil edildi. Her zaman olduğu gibi karın tadını yine çocuklar çıkardı. Kar yağışı devam ederken, pazartesi günü de okullarda tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Pazartesi günü okul var mı? 14 Mart Pazartesi okullarda kar tatili olacak mı? İstanbul'da kar tatili yapılacak mı? İşte haberin detayları...

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikler tarafından henüz pazartesi günü kar tatili ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Buna göre, yurt genelinde 14 Mart Pazartesi günü okullar açık olacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

GÖÇMEN KUŞLAR KAR ENGELİNE TAKILDI

Bolu'da 5 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, göçmen kuşların göçünü engelledi. Bahar mevsiminin gelmesiyle yazı geçirecekleri yerlere giden göçmen kuşlar, kentte etkili olan kar nedeniyle Mudurnu'daki tarlalarda konakladı.

Kuşların, tarlalarda yazdan kalan ve çiftçilerin ektiği tohumları yemeye çalıştığı görüldü. Göçmen kuşların donmamak için sürekli hareket ettiği gözlemlendi.

VAN, BİTLİS, HAKKARİ VE MUŞ'TA 911 YERLEŞİMİN YOLU KARDAN KAPANDI

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 911 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentteki 373 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Bahçesaray kara yolu ile yüksek kesimlerde yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle Hakkari'de 181, Bitlis'te 198, Muş'ta ise 159 köy ve mezraya yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kırsalda, belediye ekipleri ise şehir merkezinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

İSTANBUL'DA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kent genelinde kar yağışı gece boyunca da aralıklarla devam etti. Olumsuzluk yaşanmaması için yetkililerin araç sürücülerine yönelik "trafiğe çıkmama" uyarısına da genel olarak uyulduğu görüldü.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre kentteki trafik yoğunluğu saat 09.45 itibarıyla yüzde 13 olarak ölçüldü.

İstanbul'da genellikle yoğunluğun olduğu D-100 Kartal ve Kadıköy yönü, E-5, TEM, Samandıra bağlantı yolu, Başıbüyük Yolu, TEM Çamlıca ve Ankara yönünde trafiğin açık olduğu görüldü.

Ana arterlerde genel olarak sorun yaşanmazken, ara sokaklardaki buzlanmalara karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Kar yağışına rağmen işlerine gitmek zorunda olanlar ise toplu taşıma araçlarını tercih etti. Üst geçitleri kullanan bazı vatandaşlar, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle zorluk yaşadı.

Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesi'nde yokuş aşağı inen bazı araçların, buzlanma nedeniyle kaydığı görüldü. Çekmeköy'de aralıklı kar yağışı devam ederken, ana arterlerde trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı. Şile Otoyolu'nda da etkili olan kar yağışına karşı İBB ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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