2. dönem ara tatil ne zaman? 2022 MEB Nisan ara tatili ayın kaçında? Okullarda ikinci ara tatil takvimi açıklandı!

MEB, 2021 YILINDA OKULLARA 8,7 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE KULLANDI

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), yapılan açıklamaya göre, MEB, okulları güçlendirmek için bütçeden daha fazla kaynak ayırma ve ihtiyaca göre bütçe tahsis işlemlerini geçen yıl uygulamaya soktu.

Bu kapsamda, okulların elektrik, yakıt, su ihtiyacından temizlik malzemelerine, onarım, donatım, kırtasiye ihtiyaçlarından laboratuvar malzemelerine kadar çok geniş bir alandaki ihtiyaçları için geçen yıl 8,7 milyar lira bütçe kullanıldı.