2. dönem ara tatil ne zaman? 2022 MEB Nisan ara tatili ayın kaçında? Okullarda ikinci ara tatil takvimi açıklandı!
2. dönem ara tatil ne zaman? Ara tatil, öğrenciler için dinlenme, oyun oynama, kitap okuma, gezip görme, aile ve arkadaşlarıyla vakit geçirme ve sosyal hayatı yaşama noktasında önemli bir fırsat olarak ön plana çıkıyor. Bu yılın ikinci ara tatili için geri sayım başladı. Mart ayının son günlerine doğru geldiğimiz şu günlerde ara tatil takvimi merak edilmeye başlandı. Peki, 2. dönem ara tatil ne zaman? 2022 MEB Nisan ara tatili ayın kaçında? İşte cevaplar...
2. dönem ara tatil ne zaman yapılacak? 2019 yılında hayata geçirilen ara tatil, öğrencilerin dinlenmeleri için büyük bir fırsat. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin ara tatil takvimini açıkladı. İlk tatilin tamamlanmasının ardınan gözler ikinci ara tatil sürecine çevrildi. Peki, 2. dönem ara tatil ne zaman? 2022 MEB Nisan ara tatili ayın kaçında? İşte haberin detayları...
2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN Y
2021-2022 MEB takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında uygulanacak.
MEB, 2021 YILINDA OKULLARA 8,7 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE KULLANDI
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), yapılan açıklamaya göre, MEB, okulları güçlendirmek için bütçeden daha fazla kaynak ayırma ve ihtiyaca göre bütçe tahsis işlemlerini geçen yıl uygulamaya soktu.
Bu kapsamda, okulların elektrik, yakıt, su ihtiyacından temizlik malzemelerine, onarım, donatım, kırtasiye ihtiyaçlarından laboratuvar malzemelerine kadar çok geniş bir alandaki ihtiyaçları için geçen yıl 8,7 milyar lira bütçe kullanıldı.
Okullarda geçen yıl, kırtasiye, yayın, baskı ve büro malzemeleri alımı için 720 milyon 458 bin lira, su tüketimi ve temizlik malzemeleri alımı için 845 milyon 464 bin lira, yakacak, akaryakıt, elektrik ve haberleşme giderleri için 1 milyar 652 milyon lira, laboratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme, mamul mal, küçük onarım ve donatım alımları için 5 milyar 625 milyon lira bütçe kullanıldı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık olarak okulların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için azami gayret gösterdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Okullarımızın elektrik, su ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarının tamamını zamanında ödediğimiz gibi okullarımızın diğer ihtiyaçlarını da maksimum seviyede karşılıyoruz. Özellikle 2021 yılından itibaren okullarımızın ihtiyaç durumuna göre eğitim ortamlarını zenginleştirmeye, ihtiyacı fazla olan okula daha fazla bütçe göndermeye özen gösteriyoruz. Bu yaklaşımımızı 2022 yılında da sürdürmeye kararlıyız.
Amacımız, bir taraftan okullarımızın herhangi bir dış kaynağa ihtiyaç duymadan ayakları üzerinde durmasını sağlamak diğer taraftan okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için ihtiyaç durumuna göre etkin ve verimli bir şekilde kaynak kullanımını sağlamak. Böylece her bir okulumuzun öğrenci, öğretmen ve yöneticileri için daha sağlıklı bir okul iklimine kavuşmasını destekleyeceğiz ve mevcut okul iklimini sürekli iyileştirmeleri için desteklerimiz giderek artacak."
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- 2. dönem ara tatil ne zaman? 2022 MEB Nisan ara tatili ayın kaçında? Okullarda ikinci ara tatil takvimi açıklandı!
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