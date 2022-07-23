2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? LGS nakiller ne zaman açılacak? Takvim açıklandı

LGS nakiller ne zaman açılacak? LGS tercih işlemleri sona erdi. Tercih sonuçları heyecanla beklenirken bir yandan da yerleştirmeye esas nakil işlemleri takvimi araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nakille hakkında merak edilen sorular yanıtlandı. Peki, LGS nakiller ne zaman açılacak? 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? İşte 2022 LGS nakil takvimi...

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek.