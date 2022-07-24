Açık öğretim lise kayıtları ne zaman? 2022-2023 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? MEB iş takvimi...

Açık öğretim lise kayıtları ne zaman? Herhangi bir sebeple eğitimini açık lise üzerinden sürdüren öğrenciler, 2022-2023 AÖL kayıt takvimini araştırmaya başladı. İlk defa kayıt yapacaklar ile kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler, kayıt sürecinin takvimini araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, açık öğretim lise kayıtları ne zaman? 2022-2023 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? İşte cevaplar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, MEB tarafından 2022-2023 iş takvimi henüz açıklanmadı. Bu kapsamda AÖL kayıt tarihleri de henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde MEB tarafından kayıt tarihleri açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE NASIL KAYIT YAPTIRILABİLİR?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankasına ilk kayıt kılavuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.