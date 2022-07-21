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Son dakika: YÖK'ten "inceleme" açıklaması

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 21.07.2022
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Son dakika: YÖK’ten inceleme açıklaması

Son dakika... Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 9 vakıf üniversitesinde akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılması ile ilgili şikayetler üzerine başlatılan incelemenin tamamalndığı belirtilerek, "Öğretim elemanlarına ödenen ücretlerde devlet üniversitelerindeki ücret artışının gözetilmediği ya da ücret artışının sözleşme tarihleri bahane edilerek ilgili dönemlerde yapılmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu tespitler çerçevesinde kurulumuzun yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır" açıklaması yapıldı.

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