2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim ve EKPSS) sınav tarihleri açıklandı mı?
2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sınav öncesi başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak edilirken 2022 ÖSYM takvimine göre; KPSS başvuru tarihleri ile sınav takvimi de belli olmuştu. İşte, 2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim ve EKPSS) sınav tarihleri açıklandı mı?
2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim ve EKPSS) sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin 2022 takvimine göre KPSS sınav takvimi ve başvuru tarihleri belli olmuştu. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce vatandaş Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım sağlamak için sınavı yakından takip ediyor. İşte, 2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim ve EKPSS) sınav tarihleri açıklandı mı?
2022 KPSS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 6 Haziran'da son bulacak.
KPSS Ortaöğretim oturumu için yapılacak olan başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Önlisans başvurusu ise 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2022 KPSS SINAVI NE ZAMAN?
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos tarihinde,
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos 2022 tarihinde,
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.
2022 KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos tarihinde başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül tarihinde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.
KPSS LİSANS OTURUMLARI NE ZAMAN?
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak.
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- 2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim ve EKPSS) sınav tarihleri açıklandı mı?
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