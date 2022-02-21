2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim ve EKPSS) sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin 2022 takvimine göre KPSS sınav takvimi ve başvuru tarihleri belli olmuştu. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce vatandaş Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım sağlamak için sınavı yakından takip ediyor. İşte, 2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim ve EKPSS) sınav tarihleri açıklandı mı?