21 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman son? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman son? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
ABONE OL
Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman son? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2021-2022 AÖF bahar dönemi kayıtlarını henüz gerçekleştiremeyen adaylar, kayıtların hangi tarihte sona ereceğini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından bahar dönemi kayıt ve sınavlarına ilişkin resmi açıklama geldi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman son? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte cevaplar...

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman son? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakütesi (AÖF) bahar dönemi kayıtları 7 Şubat'ta başlamıştı. Sınava katılmak isteyen adayların kısa sürede kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. AÖF kayıt yenilemede son viraja girilirken sınav tarihleri de araştırılmaya başlandı. Peki, açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman son? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte haberin detayları...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

7 Şubat'ta başlayan AÖF kayıt yenileme ders seçimi işlemleri 21 Şubat Pazartesi yani bugün saat 22.00'da sona erecek.

2022 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Vize Sınavı: 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Final Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı: 13 Ağustos 2022

Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek.

BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.

Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?

A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMDE SINIF KAVRAMI VAR MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.

Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.

AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI

Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA