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VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? VGM 2022-2023 burs sonuçları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022
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VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? VGM 2022-2023 burs sonuçları açıklandı mı?

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. VGM 2022-23 eğitim yılı burs başvuruları 1 Aralık'ta sona erdi ve başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi öğrenciler, burs sonuçları için bekleyişe başladı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? VGM 2022-2023 burs sonuçları açıklandı mı?

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? VGM 2022-2023 burs sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. VGM açıklamasında, "2022-2023 Eğitim Yılı Yükseköğrenim ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Burs Başvurularının 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona ermesiyle birlikte 2022-2023 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüzce verilmekte olan tüm burslarımız için başvuru dönemi sona ermiştir." duyurusunda bulundu. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? VGM 2022-2023 burs sonuçları açıklandı mı?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021-2022 eğitim öğretim yılı VGM burs sonuçları geçtiğimiz yıl ocak ayının ilk haftasında adayların erişimine açılmıştı.

Buna göre; KYK burslarından önce değerlendirilecek olan VGM burs başvurularının bu yıl da ocak ayında sonuçlanması bekleniyor.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmişti.

2022-2023 VGM burs ücretinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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