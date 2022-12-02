VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? VGM 2022-2023 burs sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. VGM açıklamasında, "2022-2023 Eğitim Yılı Yükseköğrenim ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Burs Başvurularının 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona ermesiyle birlikte 2022-2023 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüzce verilmekte olan tüm burslarımız için başvuru dönemi sona ermiştir." duyurusunda bulundu. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? VGM 2022-2023 burs sonuçları açıklandı mı?