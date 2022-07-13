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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları 3. dönem sınavları online mı olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2022
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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları 3. dönem sınavları online mı olacak?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Lise 3. dönem sınavlarına ilişkin merakla beklenen açıklamalar geldi. Konuyla ilgili olarak öğrencilerin araştırdığı AÖL sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları 3. dönem sınavları online mı olacak?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları 3. dönem sınavları online mı olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurt genelindeki binlerce AÖL öğrencisi, Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını merak ediyordu. Beklenen açıklama son dakika olarak geldi. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları 3. dönem sınavları online mı olacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Not-2: İlgili Makam Oluru Gereği: Online Sınavla ilgili olarak, "İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

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