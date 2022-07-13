AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları 3. dönem sınavları online mı olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurt genelindeki binlerce AÖL öğrencisi, Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını merak ediyordu. Beklenen açıklama son dakika olarak geldi. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları 3. dönem sınavları online mı olacak?